糖友防心衰竭 喘、累、腫是3大警訊 應早診治

心臟衰竭常伴隨糖尿病與腎臟病；此為示意圖。（Getty Images）

一名80多歲患有糖尿病 的女性，發覺近期走路很容易喘，沒幾步路就累了，要停下來休息，同時間下肢也比較容易水腫，雖然症狀並不嚴重，仍於回診時詢問主治醫師。

NT-proBNP指數偏高，早期介入治療，避免心衰竭惡化。

台灣彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師鄭畬方指出，儘管患者症狀輕微，且先前X光檢查一切正常，但因年紀大且有糖尿病，為心衰竭高風險群，於是安排抽血檢查心衰竭關鍵指標N端腦鈉前體（NT-proBNP）。

檢測結果NT-proBNP指數偏高，後續心臟超音波則顯示收縮功能正常，因此診斷為左心室正常收縮分率心臟衰竭，並給予排糖藥的治療，希望透過早期介入，避免心衰竭惡化。據統計，心衰竭5年致死率超過50%，比多數癌症還高，幸好經過治療後，奶奶的病情至今都很穩定。

台北市立聯合醫院忠孝院區新陳代謝科醫師廖國盟則分享，一位70多歲女性雖有糖尿病、三高，但血糖 、體重一直控制不錯，直到近期回診反應容易喘、手指按壓腳沒有彈性、按下的凹陷需要2-3秒才恢復，體重也沒有原因的增加3公斤，因此盡速安排後續檢查及治療，讓病情得以穩定下來。

除了糖尿病患者在就醫追蹤中發現心衰竭跡象外，有些人是剛好相反，先因心臟問題而發現罹患糖尿病。

無症狀的高危險群，每年也應抽血檢查。

廖國盟說，曾有位55歲男性因心肌梗塞送急診，發現心衰竭嚴重，幸好接受緊急處置後脫離難關，不過，因為救治過程中發現他患有糖尿病，因此在糖尿病、心臟病聯合門診追蹤，至今十幾年來皆安然無恙。

所以糖尿病患者務必多注意「累、喘、腫」三個合併心衰竭的主要症狀，一旦出現，就必須趕緊告訴醫師，以及時得到治療。有三高、肥胖、慢性腎病變等心衰竭高危險因子的糖尿病患者，每年也應抽血檢查一次NT-proBNP，掌握身體狀況。

糖尿病3大威脅

飲食、運動及改善生活習慣，可以防止糖尿病惡化。（本報資料照片）

1.愛吃甜食 糖尿病年輕化 ：

糖尿病已有年輕化趨勢，新光醫院內分泌及糖尿病科主治醫師朱建宇說，隨著飲食習慣改變，年輕人嗜吃含糖飲料、甜點，造成糖尿病患者年齡下降。可怕的是，糖尿病容易合併心肌梗塞、中風 、洗腎，60歲罹患糖尿病者，當心肌梗塞、中風等發生時，通常已經70、80歲；但年輕的糖尿病患，併發症年齡可能因此提前至40、50歲，愈年輕患有糖尿病，對健康危害的風險愈高。

2.糖友免疫力低下 易引併發症：

糖尿病學會常務理事、彰化基督教醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師杜思德說，若血糖未好好控制，可能引發大小血管及神經病變。大血管病變如心血管疾病，包括冠心病、心衰竭、中風等；小血管病變則包括視網膜、腎臟及神經病變等併發症，且糖尿病患免疫力低下，相較沒有糖尿病患者的感染機率會增加2至3倍，如罹患新冠肺炎、流感、帶狀疱疹後，引發重症的機會增加。

3.血糖失控 增加失智風險：

「令人憂心的是，糖尿病也可能增加失智風險。」杜思德表示，台灣2025年即將邁入超高齡社會，屆時65歲以上人口占比高達20%，依統計顯示，目前65歲以上長者每3人就有1人患有糖尿病，糖尿病容易造成腦部血管病變，增加中風風險，中風後失智風險也會增加。此外，如果已知自己有糖尿病，但不穩定服藥，血糖忽高忽低，有時低血糖也會引發失智，甚至可能出現年輕型失智問題。

搭配飲食運動 控制糖化血色素

為降低糖尿病引起併發症或重症死亡風險，務必定期回診、服藥治療。

杜思德說，經規律治療，約60%至70%患者的糖化血色素數值，可以維持在7%以下。但糖尿病患也常合併有高血壓、高血脂，這三種慢性病俗稱「三兄弟」，因此，如果同時有三種慢性病，應要同時治療，否則中風、心血管疾病風險將會是一般人的2倍。

朱建宇說，為遠離糖尿病，除按時服藥外，還必須控制飲食，少澱粉、少甜食、少含糖飲料、多運動，建議一周運動150分鐘，進行2至3次重量訓練。一開始戒除含糖飲料時，可以先選擇微糖、無糖飲料或氣泡水循序漸進，最後才是正常的白開水，以維持血糖穩定。

改善生活習慣 5點不知不可

如果糖尿病併發心衰竭了，醫師楊宜瑱說，除了藥物治療，還可從以下5點改善生活習慣，避免疾病惡化：

1.控制飲食：每日用鹽量不超過5公克、油脂用量不超過50公克，避免攝取糖分，斟酌食用高甜分水果，以地瓜、燕麥、糙米等高纖維澱粉取代白飯，用豆製品取代肉類。

2.限制水分：D階段的糖尿病心衰竭患者，症狀已影響到生活，嚴禁大量飲水，包含靜脈注射液、飲料、食物中的含水量，每日水分須限制在1500毫升內。

3.保持運動：例如依照國健署「運動333」建議，每周運動3次、一次30分鐘、心跳達130下，尤其有氧運動可以提升心肌含氧量；但若擔憂有心衰竭情形，最好請醫療團隊評估及建議運動處方。

4.減少心臟負擔：體重過重，建議可減輕3～5%的體重；並避免抽菸、喝酒等習慣。

5.不亂買成藥：「非類固醇抗發炎止痛藥」會使糖尿病心衰竭患者腎功能變差，不要在藥房隨意購買成藥，應就醫向醫師諮詢，並告知自己有心衰竭病史。