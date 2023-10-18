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膽固醇出現紅字怎麼辦？這樣做遠離中風、心梗風險

李樹人
動脈粥狀硬化進程。(製表／元氣周報)
動脈粥狀硬化進程。(製表／元氣周報)

民眾健康檢查中，常見到膽固醇出現紅字，有人不以為意，有人緊張兮兮。到底膽固醇數值代表什麼？超標多少該積極處理？要不要吃藥控制也常讓患者糾結。膽固醇數值是心血管健康的指標之一，多數高膽固醇患者沒有症狀，日積月累之下，逐漸出現間歇性跛行、心絞痛等症狀，此時血管已阻塞大半。

大部分成年人拿到健康檢查報告時，最常出現紅字的項目就是血脂肪，血脂肪項目又細分為總膽固醇、高密度膽固醇（HDL-C）、低密度膽固醇（LDL-C）、三酸甘油脂（TG），相較於只有兩種數值的血壓，血脂的組成相對複雜。

如何看懂血脂報告？專家表示，低密度膽固醇數值高低，與腦中風、心肌梗塞等心血管疾病息息相關，為最重要的血脂數據。

膽固醇、三酸甘油脂 各有功能

台灣聯安診所心臟科主任施奕仲表示，早期談及血脂肪，可分為總膽固醇、三酸甘油脂等兩大數值，看似危害健康，但卻是身體所需的必要成分。膽固醇由肝臟製造，為製造荷爾蒙的原料，而組織細胞也需要適量的膽固醇；至於三酸甘油脂，為身體所需的必要燃料，當血糖不足時，就派上用場。

總膽固醇、三酸甘油脂各有其功能，一旦數值超標，就可能危害健康。施奕仲表示，以一般成年人來說，總膽固醇應該在200mg/dl以下，三酸甘油脂則在150mg/dl以下。

壞膽固醇 數值過量需「藥」治療

近15年來，醫界將總膽固醇再細分為高密度膽固醇、低密度膽固醇，施奕仲指出，前者被喻為「血管內的清道夫」，屬於好的膽固醇，數值高一點，超過60mg/dl，就屬於理想值，可有效清除血中垃圾，有助於降低血管阻塞風險。

低密度膽固醇就是壞的膽固醇，被稱為「血液中的垃圾」，一般建議，應該低於130mg/dl，適量存在，數值不要太高，可讓清道夫（高密度膽固醇）有事情可做，維持體內正常運作。

反之，如果偏高，超過190mg/dl，就必須接受藥物治療，藉此降低數值。對於曾放過心血管支架、中風、心肌梗塞等患者來說，標準更為嚴格，必須壓至100mg/dl，甚至70mg/dl以下。

馬偕健康檢查中心主任胡光濬表示，低密度膽固醇過高，將加速動脈粥狀硬化速度，狀況嚴重時，就會造成血管阻塞，最後導致許多器官因缺血性變化而壞死。最可怕的是，動脈粥狀硬化，造成血栓，進而提高中風、心肌梗塞等心血管急重症風險。

由於冠狀動脈粥狀硬化過程緩慢，幾無症狀，一旦出現腦中風、心肌梗塞等重大疾病時，常令人措手不及，通常預後較差，這正是高血脂被稱為健康「隱形殺手」的原因。

由於高血脂不痛不癢，沒有症狀，胡光濬提醒，成年人應定期接受健康檢查，如評估後須用藥治療，務必規律用藥。

成年人血脂標準、總膽固醇怎麼算。(資料來源／施奕仲、製表／元氣周報)
成年人血脂標準、總膽固醇怎麼算。(資料來源／施奕仲、製表／元氣周報)

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