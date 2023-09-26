我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

「手骨打斷顛倒勇」真的嗎？ 骨科醫師：適合用來打氣

記者周宗禎／台南即時報導
郭綜合醫院骨科主治醫師洪柏聖說明手腳骨折治療方式。（記者周宗禎／攝影）
郭綜合醫院骨科主治醫師洪柏聖說明手腳骨折治療方式。（記者周宗禎／攝影）

「打斷手骨顛倒勇」是台灣人熟悉的諺語，字面意思是折斷的手癒合後更壯、新長的骨頭耐力更強。台灣郭綜合醫院26日舉辦「打斷手骨顛倒勇」案例說明會，骨科主治醫師洪柏聖指出，這句諺語的引申意思是遇到困難挫折勇敢面對，就能越挫越勇。但真的遇到手骨折，治療兩年後多能恢復原有狀況，打斷後「顛倒勇」恐屬個別案例、目前無醫學根據。

洪柏聖表示，一般骨科治療強調三大原則步驟：一治療的第一步是要適當的復位與固定。第二步是完整保護，補充營養幫助癒合。第三部是適度復健、回復功能。

郭綜合醫院26日舉辦骨折案例與治療三原則說明會，第一起個案是70歲林姓患者，因機車擦撞右腿明顯變形，急診檢查發現是右側遠端脛骨及外踝粉碎性骨折，當日進行開放性復位固定手術，術後一系列營養衛教及復健治療，3個月後已能使用拐杖行動自如。

第二個個案是年輕的22歲李姓患者，同樣因為車禍造成雙手手腕及左大腿變形，診斷為雙側遠端橈骨骨折及左側股骨幹骨折，手術後復健5個月完全恢復原本的工作能力。

洪柏聖表示，骨折治療大部分都手術會打開傷口作復位固定，使用骨板或骨釘固定，視狀況使用合成人工骨、去礦化骨基質等填充物幫助癒合。手術後必須遵照知識使用護具或輔具保護日常移動，不可提早除去或者負重，否則很容易二度受傷。復健治療可減少水腫、關節沾黏降低疼痛，使關節保持靈活，避免攣縮，訓練肌肉力量逐漸恢復功能。

洪柏聖指出，癒合不良通常是血管循環不良，或糖尿病、吃消炎止痛藥過量患者，因消炎藥若過度抑制發炎反應，反而不利癒合。而治療所需器材要看傷勢程度與所在部位，不一定自費的就是最好。

洪柏聖說，有不少人認為治療骨折的骨板、骨髓內釘等金屬植入物，事後後不需要拿出來。但醫界多認為除非老年人，身上的固定物只要骨頭癒合就該拔掉，尤其是下肢建議復原一兩年內拔除，因為金屬支撐下肢較容易造成骨質酥鬆。

而年長者骨折癒合速度不一定比年輕人慢、癒合後狀況也不會比較差。至於手骨打斷後是不是「顛倒勇」，臨床經驗顯示：一般骨折適當治療復健，癒合兩年後，大都能恢復原來的耐受度與強度，除非體質特異或經特殊鍛鍊，這句諺語用來打氣的功用比較大。

郭綜合醫院骨科主治醫師洪柏聖說明手腳骨折治療方式。（記者周宗禎／攝影）
郭綜合醫院骨科主治醫師洪柏聖說明手腳骨折治療方式。（記者周宗禎／攝影）
郭綜合醫院骨科主治醫師洪柏聖說明手腳骨折治療方式。（記者周宗禎／攝影）
郭綜合醫院骨科主治醫師洪柏聖說明手腳骨折治療方式。（記者周宗禎／攝影）

骨科 關節 醫學

上一則

1顆蓮蓉月餅熱量=雞腿便當 國健署盤點中秋地雷糕點

延伸閱讀

踹斷6旬婦6根肋骨 陝西寶雞文旅局幹部仍正常上班

踹斷6旬婦6根肋骨 陝西寶雞文旅局幹部仍正常上班
多處骨折、血液含冰毒 列治文男嬰餓死 父母互控虐待

多處骨折、血液含冰毒 列治文男嬰餓死 父母互控虐待
人生的遺憾(下)

人生的遺憾(下)
推華女下地鐵摔骨折 檢方：預謀犯案

推華女下地鐵摔骨折 檢方：預謀犯案

熱門新聞

血糖控管，食物如何拿捏是重點，可以「健康餐盤」概念評估每一餐的攝取份量。（本報資料照片）

「低GI飲食」控糖 健康餐盤 預防糖尿病上身

2023-09-22 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽

2023-09-24 01:45
衛生福利部桃園醫院社工室主任余偌圲表示，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降，此時減少進食是減少病人受苦，因此並不是斷食而死，仍屬於自然死亡。（衛生福利部桃園醫院提供）

斷食善終…醫：末期病情不可逆 「斷食」減緩苦痛

2023-09-22 05:08
(取材自健康醫療網)

「這3病」沒控制恐誘發腎臟病 8大招防洗腎

2023-09-20 01:15
營養師建議，若要降低過敏原影響，可以多攝取高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔、芥藍菜等十字花科蔬菜，其當中含有硫化素，有助於血管放鬆。（本報資料照片）

換季易過敏 營養師：吃3營養素多喝水

2023-09-25 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

視神經不知不覺間愈來愈少 等到看不見就不可逆了

2023-09-23 01:00

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠
聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加

聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加