我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最高…加州砸2.6億 打擊有組織零售業犯罪

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

服「這些藥」開車危險程度不輸酒駕 點散瞳劑切勿上路

記者鄒尚謙／台北即時報導
「藥駕」危險程度不亞於酒駕，北市藥師公會25日與北市聯醫舉辦記者會呼籲政府正視「藥駕」問題。（記者鄒尚謙／攝影）
「藥駕」危險程度不亞於酒駕，北市藥師公會25日與北市聯醫舉辦記者會呼籲政府正視「藥駕」問題。（記者鄒尚謙／攝影）

不只酒精，藥物同樣也影響駕駛人精神，甚至視力、聽力等感官，增加行車危險性。但「藥駕」經常被忽略，如同道路上的隱形炸彈。台灣台北市衛生局長陳彥元指出，希望中央重視，將並訂定配套罰則。其實從最常見的眼藥水到止咳藥、抗組織胺、含可待因的藥水，都可能對駕駛安全造成影響。

藥品安全分級（北市聯醫提供）：

●第一級

請小心：駕駛前請仔細閱讀藥品說明書，需要小心副作用。

1.降血壓藥物：頭暈、頭痛、視力模糊、倦怠、肌肉無力

2.止痛藥：頭昏眼花、疲勞

3.可待因（<20mg）：焦慮、神經質、易怒

4.止咳感冒藥：嗜睡、頭暈、手腳無力、注意力不集中

●第二級

應非常小心：於駕駛前，應先尋求專業醫療評估。

1.抗憂鬱藥：嗜睡、焦慮、激動、幻覺、意識

2.麻醉劑：感覺及運動障礙

3.解痙藥：視覺調節和行為障礙

4.部分特定降血糖藥物：疲倦、冒冷汗、頭暈

●第三級

危險：服用此類藥品時勿駕駛車輛，於駕駛前應先尋求專業醫療評估。

1.部分特定抗精神病藥：嗜睡、視力模糊、頭痛、眩暈、噁心

2.安眠藥及Z類藥物：嗜睡

3.部分特定抗焦慮藥：嗜睡、困倦

4.散瞳劑：視力模糊、畏光

5.部分特定肌肉鬆弛劑：嗜睡、頭暈、手腳無力

北市聯醫臨床藥學組主任鮑俊蓓表示，根據社區、交通場域宣導時的調查統計，其中9成男性、1成女性中，有32.8%駕駛時有服用藥品，其中最常使用藥品第一名為降血糖藥，第二名為安眠藥，第三名則為肌肉鬆弛劑。

台北市藥師公會社區藥局委員會主委、開業藥師曾光洵表示，曾在社區遇到一名個案為職業駕駛黃女士，同時有高血壓以及睡眠障礙，平時早上吃降血壓藥、晚上吃安眠藥，但有時碰上小夜班，不確定降血壓藥是否要挪到晚上吃，因此前來請教社區藥師。

曾光洵說，由於降血壓藥是控制「清醒」時的血壓，因此若是白天都在休息，會建議挪動服藥時間，同時降血壓藥服用後可能產生頭暈副作用，因此仍建議她回去和醫師討論用藥處方。

曾光洵說，黃女士後來又加了用了一項「輔助睡眠藥物」，但剛開始服用藥物時，會讓精神狀況不穩，因此條件允許下建議調班，服用藥物就不要晚班接早班的出勤，若無法調班，則務必確認精神狀況穩定，由於藥物作用皆因人而異，建議詳實評估後再上路。　

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，台灣民眾相當常使用的「肌肉鬆弛劑」，但會造成嗜睡副作用，政府應正視「藥駕」議題，訂出法規與罰則，保障國人交通、用藥安全。

北市聯醫針對交通安全藥物分級制訂宣導，將藥品分級。（北市聯醫提供）
北市聯醫針對交通安全藥物分級制訂宣導，將藥品分級。（北市聯醫提供）
藥品分級從最危險的安眠藥、抗精神病藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑等處方藥，到民眾最常接觸...
藥品分級從最危險的安眠藥、抗精神病藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑等處方藥，到民眾最常接觸的止咳藥、抗組織胺以及含有可待因的藥水等分門別類，若要駕駛請務必留心。（北市聯醫提供）

高血壓 肌肉 血糖

上一則

換季易過敏 營養師：吃3營養素多喝水

延伸閱讀

法廊快報／行車中 乘客也不得喝酒

法廊快報／行車中 乘客也不得喝酒
NBA／騎士總管奧特曼酒駕被逮 球團：不評論

NBA／騎士總管奧特曼酒駕被逮 球團：不評論
異想天開 幫酒駕妻脫罪 粵男潛醫院注水稀釋血樣

異想天開 幫酒駕妻脫罪 粵男潛醫院注水稀釋血樣
勞工節長周末大執法 嚴打酒駕、吸毒、魯莽駕駛

勞工節長周末大執法 嚴打酒駕、吸毒、魯莽駕駛

熱門新聞

血糖控管，食物如何拿捏是重點，可以「健康餐盤」概念評估每一餐的攝取份量。（本報資料照片）

「低GI飲食」控糖 健康餐盤 預防糖尿病上身

2023-09-22 02:00
衛生福利部桃園醫院社工室主任余偌圲表示，末期病人在病情嚴重不可逆轉時，消化功能多數已下降，此時減少進食是減少病人受苦，因此並不是斷食而死，仍屬於自然死亡。（衛生福利部桃園醫院提供）

斷食善終…醫：末期病情不可逆 「斷食」減緩苦痛

2023-09-22 05:08
圖片來源 ／健康醫療網

他口腔潰瘍竟致心臟感染險沒命 醫籲「日常1事」莫輕忽

2023-09-24 01:45
(取材自健康醫療網)

「這3病」沒控制恐誘發腎臟病 8大招防洗腎

2023-09-20 01:15
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢。（取材自臉書）

感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」

2023-09-18 05:31
圖片來源 ／健康醫療網

視神經不知不覺間愈來愈少 等到看不見就不可逆了

2023-09-23 01:00

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里