睡醒一側聽不見聲音 醫：突發性耳聾逐漸年輕化

羅浩儒醫師表示突發性耳聾是聽力突然降低的疾病，且有逐漸年輕化現象。（大千綜合醫院提供）

「為什麼我睡醒後突然一邊耳朵聽不見聲音？」近一個月陸續有4名25至35歲的年輕男女，因突然出現耳鳴、頭暈、單側耳朵聽不到聲音到大千綜合醫院就醫，醫師診斷為突發性耳聾，病患在接受藥物及高壓氧治療後，都順利恢復聽力。

台灣大千綜合醫院高壓氧中心主治醫師羅浩儒表示，突發性耳聾是一種聽力突然降低的疾病，病人可能睡覺醒來後，突然發現一側聽力減弱，並伴隨耳鳴、耳悶感或暈眩等症狀。多數病人找不到確切病因，只有少部分病人是病毒感染、三高 疾病或季節溫差的血管阻塞，或自體免疫疾病、熬夜、疲勞、壓力過大、藥物影響等原因所造成。

一般好發年齡在40至60歲，但現今生活型態改變，工作與生活壓力大，導致發病年齡有逐漸年輕化現象。

他指出，突發性耳聾定義是指發病3天內，連續測試3個音頻，都有超過30分貝以上聽力喪失。最佳的治療時間為發病14天內，治療方式以類固醇藥物配合血漿容積擴張劑、血液循環促進劑和維他命B12來改善血液循環、血液黏稠度及促進神經修復。近年有許多研究建議，可同步搭配高壓氧治療，幫助改善突發性耳聾的問題。