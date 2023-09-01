我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

輸卵管已切除 竟又子宮外孕

江良誠
醫師透過超音波檢查，發現王小姐右側輸卵管切除後，再度出現子宮外孕。（圖：台灣南投醫院提供）
醫師透過超音波檢查，發現王小姐右側輸卵管切除後，再度出現子宮外孕。（圖：台灣南投醫院提供）

輸卵管已切除，竟能造成子宮外孕。34歲王小姐兩年前因子宮外孕切除右側輸卵管。她日前腹痛難耐、陰道出血，她到醫院檢查，發現已切除右側輸卵管位置再度外孕六周導致腹內出血，是罕見「輸卵管切除術殘端復發異位懷孕」，經內視鏡手術後成功治療，住院五天後康復出院。

台灣南投醫院婦產科醫師凌大維說，輸卵管外孕相當危險，輸卵管切除術後出現復發的異位懷孕更是罕見。異位懷孕是指受精卵在子宮外的地方著床發育，輸卵管是常見的著床地點之一。但是輸卵管切除後，異位懷孕仍然可能發生，通常發生在殘留的輸卵管組織中。

輸卵管切除術通常用於治療輸卵管懷孕、輸卵管炎症，但殘留的輸卵管組織仍有可能成為異位懷孕著床地點，被稱為「輸卵管切除術殘端復發異位懷孕」。

在這種情況下，胚胎無法正常發育，如果繼續發展，可能會導致子宮角及輸卵管破裂，引發嚴重的出血和其他併發症，導致母體危險。

凌大維說，早期輸卵管切除術殘端復發異位懷孕，可以通過藥物治療，促使未發育的胚胎被吸收。然而這類型的外孕出血經常會更早期發生而需要手術治療。

凌大維表示，輸卵管切除術殘端復發異位懷孕雖然罕見，但仍然可能發生。對於曾接受輸卵管切除手術的女性來說，定期的婦科檢查和注意早期懷孕症狀是至關重要的，以便盡早發現並處理任何可能的異位懷孕情況。

併發症

上一則

頸椎病6種類型報你知 中醫治療有一套

延伸閱讀

小腹婆勤瘦身仍像懷孕 竟是重達3.5公斤子宮肌瘤作祟

小腹婆勤瘦身仍像懷孕 竟是重達3.5公斤子宮肌瘤作祟
懷胎40年 84歲墨西哥奶奶腹中「罕見石胎」宛如木乃伊

懷胎40年 84歲墨西哥奶奶腹中「罕見石胎」宛如木乃伊
浙31歲9寶媽又懷孕 想湊12生肖 「不想浪費丈夫基因」

浙31歲9寶媽又懷孕 想湊12生肖 「不想浪費丈夫基因」
生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因

生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因

熱門新聞

手指長度可能透露一個人的健康狀況，以及罹患疾病的風險。圖為示意圖。（Ingimage）

手指長度可看出健康狀況？手掌出現「這些現象」快就醫

2023-08-30 19:00
圓筒絲瓜一般市面上較常見。(本報資料照片)

絲瓜清熱解毒 自帶鮮甜無須過度調味

2023-08-23 02:00
陳美鳳20幾歲時身材超火辣。（取材自臉書）

67歲「最美歐巴桑」陳美鳳靠8個秘訣凍齡

2023-08-24 21:00
EECP是透過三段氣囊壓力帶對下肢加壓，配合患者本身心臟舒張與收縮，達到軟化血管、增加血管彈性，畫面中非當事人李姓男子。（讀者提供）

旅美男返台用這儀器治胸悶 「啵」一聲右耳受損4年聽力竟恢復

2023-08-26 18:27
圖片來源 ／健康醫療網

全球17%人受頭暈所苦 「1運動」治頭暈也可不用藥

2023-08-25 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

皮膚病變是糖尿病警訊？這些症狀出現時要特別小心

2023-08-31 00:45

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應