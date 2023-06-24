我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

肥胖恐損大腦功能 沒有可逆跡象

徐榆涵
最新研究說明了為何肥胖是一種疾病，因為會對大腦造成實質改變。（路透）
最新研究說明了為何肥胖是一種疾病，因為會對大腦造成實質改變。（路透）

最新研究發現，肥胖可能會損害大腦識別飽足感，以及在攝取脂肪和糖的時候，難以感到滿足。此外，這種對大腦的改變可能不可逆，解釋了為何許多人在減肥後經常又復胖的情況。

CNN報導，哈佛醫學院藥物主任阿珀薇安（Caroline Apovian）博士說，「沒有可逆跡象，肥胖者大腦會持續缺乏傳送『好，你已經吃夠多了』的訊息給身體的化學反應。」

按照醫學定義，肥胖者的BMI（身體質量指數）超過30，一般正常體重的人BMI範圍介於18至25之間。未參與研究的阿珀薇安表示，這項研究說明了為何肥胖是一種疾病，因為對大腦造成實質改變。

該研究12日發表在《自然代謝》（Nature Metabolism）期刊上，這是一項受到控制的臨床實驗，包括30名在醫學上被認定為肥胖的受試者，以及30名正常體重者，分別被餵食醣類碳水化合物（葡萄糖）、脂肪（脂質）或水，兩組都以餵食管直接將營養質餵入胃部。

耶魯醫學院內分泌學教授、主要研究作者瑟爾利（Mireille Serlie）博士表示，「我們想略過嘴部，專注在腸道和腦部的連結，以了解營養質如何獨立於視覺、嗅覺和味覺方面影響大腦。」

研究人員對脂肪和葡萄糖如何單獨觸發與大腦連接食物獎勵機制的多個區域感興趣，想知道肥胖者和普通體重者之間究竟有何不同。

瑟爾利說，紋狀體是端腦皮質下的一部份，位於上視丘，是大腦中會促使人體行動覓食的一部份。研究顯示，普通體重者在糖分或脂肪進入到消化系統時，紋狀體內的訊號發送會變得緩慢，證明大腦識別出身體正在攝取食物，與此同時，多巴胺的分泌上升，代表大腦中的獎勵機制已被激活。

然而，當同樣的營養素餵食到肥胖者體內時，紋狀體的訊號發送並未減緩，多巴胺分泌也未上升，當食物是脂肪類時尤其如此。

接著，該研究要求肥胖者在三個月內減掉10%的體重，然後接受重複測試，結果令人驚訝。瑟爾利說，減肥並沒有重置肥胖者的大腦，「什麼都沒有改變，大腦仍然無法識別飽足感或感到滿足。現在你可能會說三個月時間不太短，或是沒有減掉足夠的體重。但此發現也可以解釋為何人們雖然成功減肥，但幾年後又復重。」

肥胖 醫學 耶魯

上一則

MeToo觸發PTSD 症狀嚴重須就醫

下一則

又喘又咳 超音波揪出肺高壓

延伸閱讀

白天小睡好處多多 研究：大腦年輕6歲、腦容量還變更大

白天小睡好處多多 研究：大腦年輕6歲、腦容量還變更大
百科／保持大腦健康 長壽專家：每天必做6件事

百科／保持大腦健康 長壽專家：每天必做6件事
為何一直瘦不下來？營養師破解8個減肥迷思

為何一直瘦不下來？營養師破解8個減肥迷思
放話減重100公斤 網紅驚傳減肥訓練營猝逝 得年21歲

放話減重100公斤 網紅驚傳減肥訓練營猝逝 得年21歲

熱門新聞

高雄市消防局仁武分隊救護員蘇慶原、陳穎芳和莊紀煌等3人，成功替王姓孕婦接生下一名包婦在羊膜囊裡的人魚寶寶；圖為救護員模擬當時協助接生女嬰的情形。（記者石秀華／翻攝）

八萬分之一 高雄婦早產人魚寶寶 長庚醫師這麼說

2023-06-23 05:22
（圖：健康醫療網提供）

注意身體3警訊 小心「膽道癌」拖成晚期

2023-06-21 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

誰是腦中風高危險群？8危險因子自我評估 3招辨認跡象

2023-06-23 01:30
（圖：健康醫療網提供）

老翁「喝1中藥茶」退火 竟致腎功能惡化急洗腎

2023-06-22 01:45
高醫岡山醫院籌設處一般及消化外科主治醫師吳柏宣。（高醫岡山醫院籌設處提供）

女子上腹悶痛狂吞胃藥無效 膽囊內滿是「魚子醬」狀膽結石

2023-06-21 05:49
（圖：健康醫療網提供）

黃子佼爆性騷「玉石俱焚」專家曝5步驟正確面對錯誤

2023-06-22 01:15

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷