原發性膀胱頸阻塞 57歲婦術後擺脫導尿管

原發性膀胱頸阻塞，是長期被忽略且不易診斷的婦女泌尿疾病。(Getty Images)

台灣高雄57歲莊姓婦人，當初只因頭痛噁心掛急診就醫，被研判膀胱收縮無力合併腎功能變差，在徬徨無助下幾經就醫，都被告知餘生都得揹著尿袋、插導尿管生活，不過，她透過高雄義大醫院「錄影尿路動力學檢查」，才發現是「原發性膀胱頸阻塞」，術後兩天即能自然排尿，終於擺脫導尿管能正常生活。

「這是個長期被忽略的疾病」，義大醫院泌尿科主任吳俊賢指出，盛行率僅2.7至23%，過去六年義大醫院僅診治過16名患「原發性膀胱頸阻塞」，其中莊女士因誤診治療，她4個月反覆拔除導尿管，使得泌尿道感染綠膿桿菌，症狀最為嚴重。

吳俊賢說明，女性和男性的尿道構造差異極大，女性尿道只有短短的3.5公分，而男性尿道約20公分長，且有攝護腺位於膀胱出口位置，因此傳統觀念認為，女性尿道短、阻力低，較易造成尿失禁，而不常產生阻塞。

這類患者的症狀為「頻尿、夜尿」，吳俊賢表示，無論男女都易被診斷為「膀胱過動症」甚至攝護腺肥大，但原因在於殘尿過多引起，因此，首要解決的是解尿不乾淨的問題。

「插導尿管、揹尿袋的生活，限制行動自由。」莊女回憶當初，無論是地方醫院或醫學 中心的醫生都告知她下半輩子都得插上導尿管生活，讓她心情陷入谷底，且近4個月插上導尿管，一開始雖緩解疾病，但事後甚至還染上綠膿桿菌，更讓她相當無助，所幸透過義大高階「錄影尿路動力學檢查」，以內視鏡膀胱頸手術 治療，讓她術後完全根治，彷彿重獲新生。

據義大泌尿科統計，女性因難治型頻尿、急尿、解尿不順、尿失禁而接受尿路動力學評估，有4成病患被診斷為「女性膀胱出口阻塞」，導致尿道阻力增強，因此排尿時膀胱要更加用力收縮才能擠出尿，久而久之會產生如同男性攝護腺肥大症狀。

由於女性膀胱出口阻塞，診斷不易，需做錄影尿路動力學檢查才能確診，因此許多病患未能找出病因，如同莊女士因而被建議長期放置導尿管。

吳俊賢醫師進一步解釋，「膀胱頸」又稱「尿道內括約肌」，位於膀胱和尿道交界處，和男性的攝護腺一樣是由交感神經支配，當膀胱頸因不明原因導致排尿時無法完全打開呈現漏斗狀，即造成「原發性膀胱頸阻塞」。

在治療方面，即使女性亦可先嘗試給予男性攝護腺肥大用藥「甲型交感神經阻斷劑」，試圖放鬆膀胱頸平滑肌。若藥物療效不佳，進一步需做內視鏡膀胱頸切開術以減低張力，只不過女性病患尿道短，若手術時切開距離太長易造成術後應力性尿失禁的併發症 ，並非每個婦女泌尿科醫師都有把握執行此種手術。