黃子佼爆性騷「玉石俱焚」專家曝5步驟正確面對錯誤

（圖：健康醫療網提供）

台灣「#MeToo」事件持續延燒，學術界、政治圈、演藝圈等知名人士都相繼被爆出性騷擾 事件。其中，主持人黃子佼 在被爆出性騷擾事件後進行直播，毀滅式起底演藝圈多位藝人的醜聞，之後更疑似因此自殘送醫，事件引起社會關注。

諮商心理師 公會全聯會理事長黃雅羚諮商心理師表示，「面對」是這波#MeToo中最重要的核心，加害者在面對的歷程中有五個重要步驟，「如何補償」是其中之一，但這與懲罰自己、波及他人是兩回事，其實受害者要的主要就4個重點而已，而加害者也應帶著「補償的心」去面對，這是最後一個重要步驟。

加害者被爆性騷 面臨「重大危機」出現4情況

在心理學上，「重大危機事件」指的是突然遭受災難、生活事件等，使原本的生活發生明顯改變、產生壓力的危機事件。在#MeToo運動中，由於受害者是掙扎許久才鼓起勇氣舉發性騷擾，因此當事件浮上檯面後，這對受害者而言一定是很重大的危機。

不過事實上，這同時也是加害人及其家人的重大危機。黃雅羚諮商心理師表示，加害人主要會有以下4種情況，包含：

長年建立起來的「形象崩解」：

也可說是「人設崩解」，這樣的崩解會讓整個人驚慌、不知道可以如何解決事情，甚至覺得沒有希望

恐懼、自責又鬆口氣的矛盾：

加害者對受害者可能會有很高度的自責，又不知道該如何面對，但內心可能會覺得鬆一口氣，因為不用再隱藏這件事

否認：

有些人被舉發後，仍會很僵硬的合理化自己的行為，不斷地說服自己「那又沒什麼」、「只是輕輕碰一下而已」等，甚至還想毀滅他人

害怕家人受到影響：

不知道如何面對家人

補償受害者應了解4重點

其中，加害人最害怕的就是形象崩解、工作喪失及面對家人這三部分。黃雅羚諮商心理師提到，其實很多人不是不願意面對，而是覺得面對很可怕又不知道「面對」是什麼，尤其台灣的教育環境影響下，其實較少有機會教人、教孩子怎麼面對。

在教育上，常常會要求人「不要做錯事」，所以當人做錯事不知道怎麼面對的時候，又因為整個大環境都不斷告訴我們不要做錯事，因此許多人在做錯事後只學會「掩蓋」，而不是學會「面對」。

黃雅羚諮商心理師表示，在性騷擾事件中，有些人是被爆出來的，有些可能是還沒被爆出來正在猶豫的，不論如何「面對」這件事其實是值得的，應好好地修復他人、自己，而加害者在「面對」的歷程中有5個很重要的步驟。

１.告訴信任的家人、朋友：

告訴他們過去自己曾對他人造成傷害，打算要去面對，希望他們可以陪伴、支持。黃雅羚諮商心理師提到，如果沒有人支持，走在這條路上須面對很大的壓力，有時會因此想不開，而做出毀滅性的舉動，這對舉發人、家人的傷害更大，因此加害者能夠好好面對這件事情是非常重要的。

2.坦承事實：

坦承自己犯錯的事實，不要再掩飾他

3.補償受害者：

如何補償與「如何懲罰自己」是兩回事，真正要修復的是「如何補償到對方要的」。

黃雅羚諮商心理師以黃子佼為例表示，往傷害自己、抖出更多事情的方向做補償都不對，受害者舉發不是為了讓加害者結束生命，搞得自己受害又像是加害一樣，而是希望自己鼓起勇氣舉發是有意義的，受害人要的其實主要有以下重點：

我發生的經驗要能夠被相信

事件發生當下我的狀態能被「肯認」，受害者的為難、無助、恐懼、害怕，以及當下無法思考、好像不照著做就無法離開這個空間或事情無法結束的狀態、感受，能獲得了解，能夠被肯定、認同

我希望有實質的補償

也希望加害者對受害者的虧欠，可以放到對社會更有幫助的地方

我希望加害者接受治療

避免再有其他受害者。因為浮上檯面的很多都是慣犯，無法控制自己的狀態，看到刺激時慾望又會再次堆疊做出傷害他人的事，這需要治療，並不是一個道歉就可以了

黃雅羚諮商心理師強調，加害人要給的補償應該要對準這4個重點，這才是一個好的面對。

4.治療：

加害者可能有太多的陰暗、過往的創傷，甚至有一定比例是有受過侵害的。此外，從小接觸的性環境以及所學到的性知識也要重新有一些「省思」。所謂的「省思」，有些是透過教育，但有些就需要走到治療。黃雅羚諮商心理師也坦言，像黃子佼、宥勝等人大概都須要走到治療了。

5.希望：

所謂的「希望」指的是，在面對的過程中前4個步驟確實都很痛苦、辛苦，但是最難的時刻其實就是坦誠的那天，加害者還是要懷著希望感，去走過面對、補償、治療這段路。

「面對」並非只有負面收穫 應正確修復、承擔過錯

「面對」是這波運動中最重要的核心，好好地面對、修復，走過這段歷程未來加害者自己不只更能感同身受別人、尊重別人，黃雅羚諮商心理師表示，加害者和家人或他人之間也會更真實、更親近，在與人的關係中也會更輕鬆。

她也提到，坦白講黃子佼用的方法就是赤裸裸引爆自己，再引爆他人，如果今天有經過第一個步驟，就不會有後續的直播、自殘等產生，結果一定會不同的，雖然要去面對是很困難的事，但是回過頭來看其實是很值得的，希望所有加害者都能勇於承擔自己的過錯，並且用正確地方式去面對這些錯誤。

【延伸閱讀】

公園處駐警性騷遭免職 北市Me too申訴諮詢專線7月上線

各界頻爆性騷擾事件！ 專家籲累犯應進行精神評估

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58302

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw