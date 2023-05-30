不容忽視的青光眼 配合治療有助於維持視力

圖片來源 ／健康醫療網

青光眼患者必須長期使用眼藥水，但部分前列腺素衍生物製成的眼藥水副作用卻容易影響外觀，例如結膜充血、眼瞼皮膚色素沉澱，造成患者生活困擾。

檢測 技術持續提升 更能早期發現與治療

台灣高雄醫學 大學附設中和紀念醫院眼科部賴泓吉醫師表示，若青光眼未受到妥善治療，視神經將會逐漸缺損凋亡，視線範圍隨著時間慢慢縮小，衝擊日常生活，患者可能連行走、上下樓梯都變得困難，還有失明風險。所幸，隨著檢查技術進步，有機會在僅有微小症狀的發病初期發現青光眼、掌握黃金治療期，守護眼睛健康。

賴泓吉說明，眼壓高是造成青光眼重要因素之一，其中，眼睛房水排出困難，讓眼球壓力不斷提升，長時間壓迫視神經引發傷害，就會慢慢出現不可逆損傷。然而不僅眼壓高會有青光眼，臨床也有正常眼壓罹患青光眼個案，目前研究發現血液循環不佳、家族史、容易偏頭痛等可能都有關連。

新型藥物避免黑眼圈、減輕外觀改變

賴泓吉強調，青光眼治療一開始都會藉由治療眼藥水控制，降低眼壓讓視神經惡化減緩，盡可能保持視野穩定，目前台灣常用的第一線藥物是包含乙型交感神經阻斷劑，但此藥物會影響心跳速率與造成氣喘，因此相關疾病患者無法使用。

賴泓吉提到，當第一線藥物無法使用或效果不如預期，前列腺素衍生物眼藥水也是治療選項，控制眼壓效果很好，但容易眼睛發紅、眼睛周邊皮膚色素沉澱、眼窩脂肪萎縮凹陷等問題，因此在意外觀受影響病人往往因而卻步，目前新一代雙機轉降壓眼藥水，治療青光眼同時，比較不會引起黑眼圈與眼窩凹陷等問題，但是有某一些病人並不適用，可以和醫師諮詢後再使用。

眼藥水須在眼表停留5分鐘

賴泓吉提醒，患者使用眼藥水控制青光眼病況，最好能讓眼藥水保留在眼睛表面上5分鐘，不要讓眼藥水太快流出，滴眼藥水時最好躺在沙發或床上，點下眼藥水後用手指按壓淚孔，以免眼藥水流入鼻腔，讓眼藥水在眼睛上充分作用再放開手指慢慢起身，同時注意眼藥水是否帶來不適症狀。

賴泓吉呼籲，隨著就醫可近性增加，與檢查科技不斷進步，越來越多青光眼患者能在早期發現及早治療，高風險族群一定要定期檢查眼睛狀況，如果發現青光眼病兆，配合醫生指示積極治療，定時定量使用眼藥水，就能控制病情避免視神經繼續受到傷害，降低視力受到不可逆損害的危機。

reference

1. Robert N. Weinreb et al. JAMA. 2014;311(18)1901-1911

2. Japanese Glaucoma Society. guideline 5th edition (緑内障診療ガイドライン（第5 版） p. 112

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資料來源：健康醫療網

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