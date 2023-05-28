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6旬婦手腕痛、無力 竟是是類風濕性關節炎惹禍

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

66歲的劉女士從事手工藝工作，手腕及手指關節長期不適，三不五時就感覺手腕腫痛、緊繃、無力，因此定期在骨科、復健科就診。後在朋友建議下來到風濕免疫科求診。經抽血發現其類風濕因子和發炎指數過高，且手部X光片已發現骨骼結構破壞及變形，手腕動作受限，確診類風濕性關節炎。

類風濕性關節炎多不便 未治療恐出現嚴重併發症

台灣台北慈濟醫院風濕免疫科顏憶寧醫師說明，類風濕性關節炎是一種慢性的自體免疫疾病，最常影響手指、手腕關節，被影響初期關節會有緊繃感、晨間僵硬、腫痛無力，甚至連開門、擰毛巾、拿筆、拿筷子等基本生活技能都無法做到，要是遲遲未治療，可能造成骨頭侵蝕、肌腱斷裂、關節變形損傷，更甚者可能因自體免疫抗體的攻擊出現肺部纖維化、心包膜炎、神經病變、心血管病變、腎臟病等嚴重併發症，必須及早診治。

治療類風溼性關節炎 藥物治療為主

診斷類風溼性關節炎的方式包含症狀評估、抽血檢視類風濕因子和發炎指數，以及利用超音波、X光等影像檢查確認關節是否變形、發炎。顏憶寧指出，類風濕性關節炎以藥物治療為主，包含口服類固醇、免疫調節抗風濕藥物、小分子藥物以及注射生物製劑，並視關節損傷程度予以關節復健或關節置換手術、肌腱縫補等手術治療。

治癒困難需長期抗戰 養成良好生活習慣防病發

「類風溼性關節炎是慢性疾病，要治癒十分困難，患者必須有長期抗戰的心理準備，保持適度關節活動，並盡量以大關節取代小關節活動。」顏憶寧提醒，疾病成因有一部分與基因、荷爾蒙相關，所以不易預防，但可以從其他好發因子著手，如:戒菸、積極處理牙周病、維持正常作息、飲食均衡、避免太甜或糖分過高的食物，若手指、手腕出現不明原因的緊繃、僵硬感，冷熱敷都無法緩解的情形，建議及早至風濕免疫科門診就醫。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57930


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