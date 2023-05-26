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血壓居高不下？他藉1療法控壓有成 還減少用藥

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

58歲的李先生罹患糖尿病、高血壓、第四期腎臟病已經十多年了，雖然他平時對飲食相當節制，也都按時服藥，但血壓依舊降不下來，每天服用四種血壓藥，還是高達150/98 mmHg。經醫師建議施行「腎動脈交感神經阻斷術」，血壓已能降至135/85 mmHg，同時用藥減至三種，血壓也持續維持在正常範圍。

血壓處這數值極為高血壓 慢性腎臟病患者不可不慎

台北慈濟醫院心臟血管科醫師劉冠良說明，血壓是心臟打出血液時在動脈管壁內產生的壓力，受血管壁彈性影響，也與年紀、肥胖、生活習慣息息相關。正常的血壓為120/80mmHg以下，若家中血壓高於130/80 mmHg就屬於高血壓。

高血壓是諸多慢性病的源頭，以腎臟病為例，高血壓與腎臟的關係相當密切，腎臟血流豐富，慢性腎臟病的患者經常伴隨高血壓，而高血壓若控制不佳，也會加劇腎臟病，環環相扣，不得不慎。

「腎動脈交感神經阻斷術」微創術 適用血壓控制不佳患者

相較傳統藥物治療，近年臨床發展出「腎動脈交感神經阻斷術」，並將之運用在高血壓的治療上。劉冠良指出，高血壓成因繁多，其中一項是交感神經活性過強，導致心跳加速、血壓上升，所以手術的處理方式是將導管由鼠蹊部伸入體內，送到腎臟血管，對附近的交感神經釋放能量，破壞交感神經活性，進而控制血壓。因為是微創方式進行，所以術後復原快，僅須休息一個晚上便能出院；研究顯示無重大副作用，而且降壓效果可以持續好幾年。

高血壓易致心、腦、腎疾病 應及早治療控制

此外，劉冠良醫師提到，若是服用三種以上血壓藥仍無法控制血壓者，可考慮此項手術，手術效果因人而異，雖有機會減藥，術後仍要透過藥物、飲食、定期量血壓來加以控制。

劉冠良醫師提醒，高血壓控制不良會導致心、腦、腎等全身性疾病，所以控制非常重要，唯有及早控制，才能減少多種併發症發生。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57912

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