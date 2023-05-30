10幾年沒打籃球 50歲男上場10分鐘心肌梗塞

從事打籃球等激烈、高強度運動，一定要循序漸進逐步提升強度，以免危險。圖為示意圖。（ingimage）

年近50歲男子，近日應朋友邀約打籃球，大約10分鐘，他突然倒地心跳停止、昏迷，在場人員立即實施心肺復甦術急救，再由消防隊送醫急救，急診醫師診斷為心肌梗塞，立即由心臟科醫師進行心導管手術，及時挽救該男子一命。醫師表示，若沒有運動習慣或許久未運動，從事激烈、高強度運動一定要循序漸進逐步提升強度，以免危險。

台灣桃園聯新國際醫院重症醫學部主治醫師葉松峰，接手照護該男子醫治，發現該男子年輕時十分熱中打籃球運動，之後忙碌事業和家庭，體型肥胖 、又有抽菸習慣及三高 病史，他已經十多年沒有上場打球，平常只有陪孩子丟球輕度運動，這次應友人邀請重回籃球場打球運動，險些釀成悲劇。

本身也是愛好打籃球的葉松峰表示，馬拉松、攀登高山或球類競賽等比較劇烈的運動，一定要評估自己的身體狀況，注意運動環境因素，適時補充水分、環境通風、適當溫度下，運動才會相對安全。

葉松峰提醒，平常沒有運動習慣或太久沒有運動的民眾，一定要謹慎評估身體狀況，千萬不要急著達到一定運動強度，必須循序漸進提升強度，打籃球、羽球這類競賽性質運動，激烈程度難以掌握，更要特別留心。