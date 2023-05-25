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10種麥得飲食 護腦防失智

許培羣
魚類有助腦部健康。（取自Shutterstock）
魚類有助腦部健康。（取自Shutterstock）

研究顯示「麥得飲食」能改善認知功能及減緩阿茲海默症病程，可預防失智症。特色在於強調食材盡量天然原態，以植物性食物為主，結合「得舒」與地中海飲食，並提出10種有助於腦部食物及5種不利於大腦健康的食物。

●10護腦食物

1、深綠色葉菜

如菠菜、綠花椰、空心菜等，也可降低罹患心血管疾病、肥胖及糖尿病風險，每天攝取2份，每份100公克。

2、其他顏色蔬菜

如茄子、胡蘿蔔、彩椒等，富含植化素，每天攝取1份，每份100公克。

3、堅果類

含不飽和脂肪酸、纖維、維生素E及抗氧化物質，有助降低血膽固醇及預防心臟病，每周食用5次，每次約30公克。

4、橄欖油

主要用油，每天2匙。

5、全穀類

富含膳食纖維、維生素，屬天然抗氧化劑，降低體內發炎反應，每天食用1.5碗全穀類，如糙米、燕麥、大麥、蕎麥等。

6、豆類

富含纖維與蛋白質，可取代部分肉類降低飽和脂肪攝取量，每周吃3次，每次約60公克。

7、家禽類

雞、鴨、鵝肉等取代部分紅肉及其加工製品，降低飽和脂肪攝取量，每周吃2次，每次約3至5份，每份約30公克。

8、魚類

含優質蛋白質、omega-3脂肪酸，具抗發炎及抗氧化作用，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚及虱目魚等，每周吃1次，每次約3至5份，每份約30公克。

9、莓果類

藍莓、草莓、蔓越莓等，有助降低體內自由基對心血管傷害，每周吃5次，每次約30公克。

10、紅酒

酚酸類具抗氧化功效，每天可攝取120至150cc，切勿過量。

●5不利腦食物

這類食物易造成血脂上升，導致血管損傷、血管硬化及身體發炎反應上升，提高腦中風與失智風險。

1、紅肉及其加工製品

每周攝取不超過5份。

2、奶油

每日不超過1茶匙。

3、起司

每周不超過1份（每份2片）。

4、糕餅與甜食

每周不超過5次。

5、油炸物

每周不超過1次。

即使沒有失智症家族史，對一般人而言，麥得飲食仍有助於心臟、血管及整體健康，但提醒並不是某一類食物對腦部保健有益處就額外多吃，這樣並無益處，仍需回歸到均衡飲食才是首要原則。（作者許培羣為台大醫院營養室營養師）

紅肉及其加工製品不利大腦保健，每周攝取不超過5份。（本報資料照片）
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失智 蛋白質 心臟病

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