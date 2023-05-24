我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

不是蚊子叮 確診女皮蛇上身 長錯地方恐大小便失禁

記者趙容萱／台中即時報導
27歲潘姓粉領族確診第2天，鎖骨處長紅疹，發現罹帶狀疱疹，所幸經治療後恢復良好。（烏日林新醫院提供）
27歲潘姓粉領族確診第2天，鎖骨處長紅疹，發現罹帶狀疱疹，所幸經治療後恢復良好。（烏日林新醫院提供）

新冠肺炎進入第四波流行期，台中27歲潘姓粉領族確診第2天，鎖骨處長紅疹，誤以為被蚊子叮，但又刺又痛難以入眠，就醫才發現是確診免疫力低下引起的帶狀疱疹。她很驚訝自己年輕還長皮蛇，雙病毒夾擊相當折磨人，所幸經10天帶狀疱疹的口服抗病毒藥物跟藥膏治療後，恢復良好。

烏日林新醫院家庭醫學科主任游惟勝建議，帶狀疱疹好發於50歲以上以及免疫力低下的族群，並非長者才會得到的疾病，若發現身體有不明紅疹水泡合併神經痛，為帶狀疱疹高危險群，建議至家醫科或感染科就診，可避免紅疹水泡蔓延，減少併發症。

游惟勝說，年輕族群若作息混亂、缺乏營養或壓力大，當帶狀疱疹病毒潛藏在神經節裡面，又剛好感染新型冠狀病毒時，就會趁身體免疫系統失衡時伺機發作，開始侵犯神經節造成局部神經疼痛，皮膚也會出現水泡紅疹，通常發生在單側，呈長條狀分布，也就是俗稱的「皮蛇」。

游惟勝說明，美國感染症醫學會期刊指出，50歲以上曾感染過新冠肺炎者罹帶狀疱疹的機率，較未感染者高15%；台灣疾管署研究報告顯示，國人罹患帶狀疱疹機率為32.2%。帶狀疱疹一旦長在眼睛，可能引起視力受損；若出現在耳朵，可能引起聽力受損，甚至如果長在生殖器或肛門周邊，恐會惡化成大小便失禁。

游惟勝建議，帶狀疱疹或高風險群預防的最好的方式為接種疫苗，可由醫師風險評估與需求，安排施打自費帶狀疱疹疫苗，共需接種2劑，保護效果高達9成，可擁有至少10年的保護力。

27歲潘姓女子（右）確診又罹帶狀疱疹，苦不堪言，所幸經治療後恢復良好，左為醫師游...
27歲潘姓女子（右）確診又罹帶狀疱疹，苦不堪言，所幸經治療後恢復良好，左為醫師游惟勝。（烏日林新醫院提供）
27歲潘姓女子（右）確診又罹帶狀疱疹，苦不堪言，所幸經治療後恢復良好，左為醫師游...
27歲潘姓女子（右）確診又罹帶狀疱疹，苦不堪言，所幸經治療後恢復良好，左為醫師游惟勝。（烏日林新醫院提供）

醫學 疫苗 免疫力

上一則

晚婚晚生造成不孕困擾 婦科醫籲：男女都要調整心態

延伸閱讀

新冠升溫！日增2萬例 6月下旬達高峰

新冠升溫！日增2萬例 6月下旬達高峰
上班族壓力大常熬夜易「爆肝」中醫傳授保肝之道

上班族壓力大常熬夜易「爆肝」中醫傳授保肝之道
香茅精油趕不走蚊子 試試這兩款驅蚊器

香茅精油趕不走蚊子 試試這兩款驅蚊器
買疫苗A了1億美元?陳時中控吳子嘉造謠

買疫苗A了1億美元?陳時中控吳子嘉造謠

熱門新聞

新冠第四波疫情正式到來，中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，發生原因是開放邊境，旅遊頻繁下，造成病毒傳播。示意圖，圖中人物與新聞無關。（聯合報系資料照片）

新冠第4波疫情來了 何美鄉曝真正威脅是在「這時候」

2023-05-19 05:45
蘇彥伯說，心室早期收縮引起的心律不整，咳嗽為少見卻是典型症狀，若出現斷斷續續出現不明原因咳嗽，一定要提高警覺。（Getty Images）

氣溫起伏大出現不明原因咳嗽 當心「這」病上身恐猝死

2023-05-22 19:36
胃癌是台灣人10大癌症第8名，每年有2千多人死於胃癌、4千多人心診斷胃癌，尤以50歲以上男性最常見。示意圖。(Getty Images)

預防胃癌有5招 遠離幽門螺旋桿菌最重要

2023-05-23 05:34
燕麥片。（本報資料照片）

12種碳水化合物 吃健康

2023-05-17 09:00
（圖：健康醫療網提供）

心臟、腎臟是命運共同體？醫：互扯後腿 惜命勿停藥

2023-05-21 00:45
（圖：健康醫療網提供）

40歲後肌肉量直直落加劇骨鬆 掌握4大營養關鍵健康老

2023-05-18 00:45

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險