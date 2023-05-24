我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

高血壓來襲卻無感 小心中風、腎衰竭等慢性病跟著來

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

血壓不量不知道，一量嚇一跳。根據台灣國健署統計，18歲以上患有高血壓的人高達588萬人，人數隨年齡增加而提高，但20歲以上民眾近3成不知道自己有高血壓。高血壓通常被視為「沉默的殺手」，可能導致心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的發生，因早期無明顯症狀而不易發覺，病人往往是等到有症狀，或合併其他慢性病就醫後，才發現血壓早已超標，需要吃藥來控制。

5點助逆轉早期高血壓 不想吃藥就趁早保養

恩主公醫院家庭醫學科主任黃駿豐醫師說明，高血壓可分為原發性及續發性，大部分人為原發性，即遺傳、壓力、鹽分攝取過多、抽菸飲酒、體重過重或缺乏運動。正常血壓應該是收縮壓小於120毫米汞柱，舒張壓小於80毫米汞柱，如果血壓長期高於收縮壓 130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱，就是高血壓，而高血壓早期可能透過頭痛、耳鳴、暈眩、頸肩痠痛僵硬等症狀作為警訊。

黃駿豐醫師指出，早期的高血壓可以透過改變生活方式來控制，例如飲食中減少攝取鈉量、限制酒精飲用、戒菸、適當的飲食控制和定期運動等。這些改變有助於使血壓恢復正常水平。同時，定期準確地測量血壓並了解自己的健康狀況，並在有必要時隨時就醫，可以降低腦中風、心肌梗塞等併發症發生的風險。如果在就醫後需要使用高血壓藥物，非常重要的是要記住不要擅自停藥，遵從醫生的指示，按時服藥，定期追蹤血壓和就醫，以確保血壓保持在正常範圍內。

血壓測量「3不1」與「722管理」

黃駿豐醫師表示，不少民眾反應，在家中量血壓都很正常，但一到醫院量血壓就飆高，懷疑自己是否健康出問題或是家中血壓計壞掉。但其實這是「白袍高血壓」，通常是病人進入醫療院所，因緊張等情緒或壓力，讓心跳加快、血壓變高。為避免血壓測量的結果不正確，醫師建議測量血壓前30分鐘記住3不1要：不菸酒咖啡、不憋尿、不捲起衣袖、要休息5分鐘。

在家中持續測量並記錄，雙手測量後記錄血壓較高的那隻，若左右手相差5-10毫米汞柱為正常，並養成居家血壓量測習慣及722原則，即：「7」連續七天測量，「2」早上起床後1小時且上完廁所，尚未服藥或進食前、晚上睡覺前1小時各量一次，「2」每次量兩遍，間隔一分鐘取平均值。黃駿豐醫師呼籲，透過「3不1要與722管理原則」定期測量並掌握自己血壓的狀況，是確保有效血壓管理的關鍵，避免慢性病跟著來。

【延伸閱讀】

世界高血壓日　台灣高血壓學會提倡「722法則」防堵沉默殺手找上門

過馬路老是比小綠人慢一步？當心「肺動脈高壓」致死率高

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57896

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

高血壓 中風 醫學

上一則

喉嚨痛險釀敗血症 他喝水如刀割還張不了口 竟是這病惹禍

延伸閱讀

河濱孕婦分娩昏迷 獲賠逾1700萬

河濱孕婦分娩昏迷 獲賠逾1700萬
在家掌握722原則 遠離高血壓

在家掌握722原則 遠離高血壓
變胖、易喘、水腫 心腎恐拉警報

變胖、易喘、水腫 心腎恐拉警報
半數成年人須在家量血壓 這5要點讓你做對這件事

半數成年人須在家量血壓 這5要點讓你做對這件事

熱門新聞

新冠第四波疫情正式到來，中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，發生原因是開放邊境，旅遊頻繁下，造成病毒傳播。示意圖，圖中人物與新聞無關。（聯合報系資料照片）

新冠第4波疫情來了 何美鄉曝真正威脅是在「這時候」

2023-05-19 05:45
蘇彥伯說，心室早期收縮引起的心律不整，咳嗽為少見卻是典型症狀，若出現斷斷續續出現不明原因咳嗽，一定要提高警覺。（Getty Images）

氣溫起伏大出現不明原因咳嗽 當心「這」病上身恐猝死

2023-05-22 19:36
胃癌是台灣人10大癌症第8名，每年有2千多人死於胃癌、4千多人心診斷胃癌，尤以50歲以上男性最常見。示意圖。(Getty Images)

預防胃癌有5招 遠離幽門螺旋桿菌最重要

2023-05-23 05:34
燕麥片。（本報資料照片）

12種碳水化合物 吃健康

2023-05-17 09:00
（圖：健康醫療網提供）

心臟、腎臟是命運共同體？醫：互扯後腿 惜命勿停藥

2023-05-21 00:45
（圖：健康醫療網提供）

40歲後肌肉量直直落加劇骨鬆 掌握4大營養關鍵健康老

2023-05-18 00:45

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險