高血壓來襲卻無感 小心中風、腎衰竭等慢性病跟著來

（圖：健康醫療網提供）

血壓不量不知道，一量嚇一跳。根據台灣國健署統計，18歲以上患有高血壓 的人高達588萬人，人數隨年齡增加而提高，但20歲以上民眾近3成不知道自己有高血壓。高血壓通常被視為「沉默的殺手」，可能導致心血管疾病、腦中風 、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的發生，因早期無明顯症狀而不易發覺，病人往往是等到有症狀，或合併其他慢性病就醫後，才發現血壓早已超標，需要吃藥來控制。

5點助逆轉早期高血壓 不想吃藥就趁早保養

恩主公醫院家庭醫學 科主任黃駿豐醫師說明，高血壓可分為原發性及續發性，大部分人為原發性，即遺傳、壓力、鹽分攝取過多、抽菸飲酒、體重過重或缺乏運動。正常血壓應該是收縮壓小於120毫米汞柱，舒張壓小於80毫米汞柱，如果血壓長期高於收縮壓 130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱，就是高血壓，而高血壓早期可能透過頭痛、耳鳴、暈眩、頸肩痠痛僵硬等症狀作為警訊。

黃駿豐醫師指出，早期的高血壓可以透過改變生活方式來控制，例如飲食中減少攝取鈉量、限制酒精飲用、戒菸、適當的飲食控制和定期運動等。這些改變有助於使血壓恢復正常水平。同時，定期準確地測量血壓並了解自己的健康狀況，並在有必要時隨時就醫，可以降低腦中風、心肌梗塞等併發症發生的風險。如果在就醫後需要使用高血壓藥物，非常重要的是要記住不要擅自停藥，遵從醫生的指示，按時服藥，定期追蹤血壓和就醫，以確保血壓保持在正常範圍內。

血壓測量「3不1」與「722管理」

黃駿豐醫師表示，不少民眾反應，在家中量血壓都很正常，但一到醫院量血壓就飆高，懷疑自己是否健康出問題或是家中血壓計壞掉。但其實這是「白袍高血壓」，通常是病人進入醫療院所，因緊張等情緒或壓力，讓心跳加快、血壓變高。為避免血壓測量的結果不正確，醫師建議測量血壓前30分鐘記住3不1要：不菸酒咖啡、不憋尿、不捲起衣袖、要休息5分鐘。

在家中持續測量並記錄，雙手測量後記錄血壓較高的那隻，若左右手相差5-10毫米汞柱為正常，並養成居家血壓量測習慣及722原則，即：「7」連續七天測量，「2」早上起床後1小時且上完廁所，尚未服藥或進食前、晚上睡覺前1小時各量一次，「2」每次量兩遍，間隔一分鐘取平均值。黃駿豐醫師呼籲，透過「3不1要與722管理原則」定期測量並掌握自己血壓的狀況，是確保有效血壓管理的關鍵，避免慢性病跟著來。

【延伸閱讀】

世界高血壓日 台灣高血壓學會提倡「722法則」防堵沉默殺手找上門

過馬路老是比小綠人慢一步？當心「肺動脈高壓」致死率高

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57896

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw