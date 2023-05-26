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6旬婦人腹痛 竟是40年前裝的「骨董避孕器」穿透子宮

李宗祐
裝了40年避孕器幾乎忘了它的存在，嘉義6旬婦人因腹痛到嘉義醫院就醫，經醫師檢查發現原來是古董避孕器在作怪。（圖：台灣嘉義醫院提供）
裝了40年避孕器幾乎忘了它的存在，嘉義6旬婦人因腹痛到嘉義醫院就醫，經醫師檢查發現原來是古董避孕器在作怪。（圖：台灣嘉義醫院提供）

台灣嘉義有名6旬婦人裝避孕器多年，因腹痛到醫院就醫，檢查發現40年前裝的避孕器竟穿透子宮插入膀胱肌內層。醫師表示，幸好及時發現開刀取出避孕器，不然後果不堪設想，可能潰爛發炎，引起腹膜炎和敗血症；建議裝避孕器5年就應更換、移除。

台灣衛生福利部嘉義醫院院長暨婦產科醫師黃元德表示，裝設避孕器要記得定期檢查，子宮避孕器會穿透子宮大多不是裝設時的問題，而是避孕器對子宮來說是一種「異物」，身體會排斥它；因此避孕器有可能會穿透子宮進入腹腔，輕則引發疼痛，重則感染化膿，腹腔沾黏，甚至可能刺破腹腔內的臟器，危害生命。

黃元德建議，女性更年期後已無避孕需求，建議取出避孕器，否則除了可能造成子宮蓄膿外或避孕器嵌鑲外，隨女性荷爾蒙減少、子宮萎縮，避孕器有可能「破宮」而出，釀致危機。一般來說，裝避孕器5年就應更換，不然避孕效果會變差；若超過5年沒有移除，也不用擔心被子宮包住，現在有很多技術可以移除避孕器，但最重要的是每年應定期做子宮頸抹片以及超音波檢查，確保避孕器不會「不安於室」。

黃元德表示，避孕器最好的時機點在生理期結束、排卵前裝設，否則會擔心裝設時正好懷孕，會增加子宮外孕機率；提醒裝避孕器後1個月，也要回診檢查，若患者沒有不舒服或異狀，才算裝設成功。

幸好醫師及時發現開刀取出避孕器，不然後果不堪設想，可能潰爛發炎，引起腹膜炎和敗血...
幸好醫師及時發現開刀取出避孕器，不然後果不堪設想，可能潰爛發炎，引起腹膜炎和敗血症。（圖：台灣嘉義醫院提供）
6旬婦人因腹痛到嘉義醫院就醫，醫師檢查發現，40年前裝的避孕器竟穿透子宮插入膀胱...
6旬婦人因腹痛到嘉義醫院就醫，醫師檢查發現，40年前裝的避孕器竟穿透子宮插入膀胱肌內層。（圖：台灣嘉義醫院提供）

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