全身莫名疼痛 原來是老年憂鬱

憂鬱症最常見失眠及食欲不振症狀，伴隨悲觀、失落、不安、妄想，老年憂鬱則常抱怨身體不適。此為示意圖。（圖／ingimage）

年逾七旬的張媽媽，幾個月前一直抱怨這裡痛、那邊痛，晚上睡不好，對什麼事都提不起勁，連愛吃的食物也興趣缺缺，食欲明顯下降，體重掉了好幾公斤。家人以為是「上了年紀的老化現象」，直到張媽媽脾氣變得暴躁、記憶力和語言能力的退化，就醫診斷為老年憂鬱，透過藥物、心理治療，才慢慢減輕低潮的情緒。

拒看身心科 錯過黃金治療期

台灣三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟說，65歲以上的老年族群，退休後若無妥善安排生活，或慢病纏身、伴侶離世、家庭疏離、失去社會連結，常會感到自身無存在價值。發生在老年人身上的憂鬱情緒，容易與老化、初期失智 搞混，加上患者病識感低，認為只是身體不舒服而抗拒看身心科，易錯過黃金治療時間，從輕度惡化成中重度，甚至有輕生念頭。

憂鬱症 最常見失眠 及食欲不振症狀，伴隨悲觀、失落、不安、妄想，老年憂鬱則常抱怨身體不適，家屬疲累奔波醫院各科陪伴看病，卻檢查不出任何異常，最後下結論：「應該是自然老化吧！」謝嘉娟提醒，可從8個面向觀察家中長輩是否有憂鬱症，或利用老年憂鬱症量表（GDS-15）自我檢測，若超過標準，建議及早就醫診斷，視憂鬱程度給予藥物、非藥物治療。

注意8大老年憂鬱警訊

1.失眠：出現入睡困難、淺眠、整晚睡眠斷斷續續。

2.妄想：疑神疑鬼，常說出「大家都討厭我」言論。

3.胃口變差：食欲減退導致體重明顯減輕，容易便祕。

4.興趣缺缺：本來喜歡的事情提不起勁，做什麼都嫌煩。

5.身體不適：頻繁喊身體痠痛不舒服，檢查卻無大礙。

6.不想說話：對親友的問話有一搭沒一搭，反應遲鈍。

7.情緒暴怒：常心情不好，表現出煩躁、生氣。

8.記憶衰退：因為注意力散漫，常被誤解為失智。

臨床像失智 傾聽陪伴可逆轉

老年憂鬱很多臨床表現跟失智相似，又稱為「假性失智」，透過飲食、運動、藥物、人際支持等，有助於預防及逆轉。謝嘉娟表示，老年憂鬱症主要危險因子是身體疾病，尤其三高、糖尿病、心血管疾病互相影響，久病容易對生命感到絕望與無助；其次是伴侶離世深陷抑鬱，以及親友相繼過世的哀傷，缺乏社交互動，漸漸地會自我封閉。