母親節禮物不踩雷 醫美院長親授3招肌改善年齡肌

圖片來源／健康醫療網

母親節 將至，你想好要送什麼禮物慰勞辛苦的媽媽了嗎？除了趁母親節檔期到百貨公司享折扣、吃大餐，今年不妨送媽媽、老婆一點特別的！這次我們特別邀請到醫美診所院長沈若蘭、主治醫師曹智昇，和大家分享改善年齡肌困擾的妙招，讓平日辛勞的女神們能夠散發自信光彩、不論幾歲都能維持優雅美麗。

黑斑、痘疤怎麼辦？

台灣醫美診所院長沈若蘭表示，天氣高溫 炎熱，不少人都有長斑的困擾，像是經過日曬導致皮膚老化所形成的曬斑，隨著年紀增長，曬斑更容易因為長期曝露在紫外線下，轉化成更明顯的老人斑。

沈若蘭進一步說明，近期天氣回溫，處在高溫下的肌膚，血管易因熱擴張、刺激色素細胞，出門切記要做好防曬，平時也可以多食用新鮮蔬果，適量補充維生素A、C、E，另外也要維持充足睡眠，避免自由基過度生成，影響淡斑效果。

而針對擦保養品都難以改善的頑固黑色素，可透過皮秒雷射療程來改善，皮秒其實是一種時間單位，用數字呈現的話就是0.000000000001秒，速度很快，在治療時主要是透過不同波長的雷射能量，破壞色素沉著的位置，能針對淺層斑點、色素痘疤或膚色不均困擾做改善。

如何改善鬆、垮、垂？

沈若蘭指出，年齡肌最常見的另一個困擾就是鬆、垮、垂和皺紋，而膠原蛋白通常在30歲左右會開始減產，老化問題也會越來越明顯，這時如果使用口服膠原蛋白和抗老保養品都無法改善老化問題，可以透過電、音波療程改善。

如果媽媽沒有嘗試過醫美療程，可能會擔心療程中的疼痛感或是需要很長的治療時間，這時備受歡迎的非侵入式的電、音波療程，就很適合做為媽媽們的入門體驗，這階段可以先針對輪廓線加強拉提、維持肌膚緊實度，40歲以上，就建議針對肌膚鬆弛、下垂做調整。

沈若蘭進一步說明，對於醫美新手在諮詢時最常見的問題就是電、音波到底差在哪裡、應該打什麼？其實簡單來說，兩者的區別可以從作用原理來看，電波拉提主要以高頻率電波，由外而內加熱到肌膚真皮層，治療皺紋、細紋，音波則是採用高強度的超音波，將能量由內而外的聚焦在比真皮層更深層的筋膜層，改善眼周、下巴一帶的鬆弛，可以想像成音波讓皮膚有向上拉提的感覺，電波則偏向緊實收縮感，兩者若合併施打，更能針對不同肌膚問題做整體性改善。

皺紋、凹陷問題怎麼解？

醫美診所主治醫師曹智昇指出，除了雷射療程外，玻尿酸填補也是熱門的微整保養項目，適合有皺紋和凹陷問題的年齡肌施打，因為玻尿酸是人體的自然生成物，所以安全性相對高，且因為它具有維持細胞結構、保濕和修復組織的功效，所以做為微整針劑能達到填充效果，受不少愛美人士青睞，像知名女星李蒨蓉，之前就曾分享玻尿酸是維持她肌膚狀態的秘密武器！

此外，曹智昇也提醒，雖然網路資料發達，但每個人的身體狀況和肌膚狀態都不同，母親節若想讓媽媽體驗醫美療程，記得選擇具有合格認證的醫美診所，並陪同她們一起到診所諮詢，讓醫師能針對媽媽制訂最合適的治療計畫、放心變美。

▲能改善媽咪肌膚凹陷的秘密武器是什麼？醫美診所主治醫師曹智昇與讀者專業分享。

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資料來源：健康醫療網

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