延年益壽又緩解退化性關節炎 中醫師：這5個字正夯

「退化性關節炎」好發於銀髮族，感到膝蓋等處關節不適。（Getty Images）

台灣為高齡化社會，65歲以上年長者常有退化性關節 炎，感到膝蓋等處關節不適，許多老人家口耳相傳中藥方「龜鹿二仙膠」可有效緩解退化性關節炎。長庚大學中醫系教授兼系主任楊賢鴻說，龜鹿二仙膠現在真的很紅，且部分藥品健保 已有給付，門診用量非常大，約每10名退化性關節炎患者，7至8名都會使用龜鹿二仙膠，甚至有些老人家來到醫院，慕名而來就是要吃龜鹿二仙膠，但這還是須由中醫師診斷開立藥方。

中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗說，龜鹿二仙膠由鹿角、龜板、枸杞、人參四味藥材製成丸劑、膏劑等，其中鹿角可以補命、補精、補氣，用於改善精氣神血虛弱等病症，並由現代醫學 研究得知，鹿角成份含膠質、碳酸鈣、磷酸鈣等，可以幫助骨骼成長、癒合，以及防止骨質疏鬆症及緩解退化性關節炎，對抗老化。

陳潮宗說，另龜板是入腎藥物，腎主骨，若腎虛虧損，將造成筋骨不健，必引起腰腳瘦弱，步履無力，加以龜板有滋補腎陰功效、故能健骨強筋。枸杞可以明目，人蔘可以補氣，延年益壽。

楊賢鴻說，多年前進行研究也發現，當有潮熱、盜汗及心悸等更年期症狀女性，服用龜鹿二仙膠兩個月後，可以改善更年期出汗，並對骨質疏鬆症也有所幫助，但此為醫學研究，民眾應經中醫師診斷開立藥方再服用，且龜鹿二仙膠屬於進補方劑，若為熱性體質民眾服用後，可能出現口乾舌燥，或青春痘、毛囊炎更為嚴重情形，因此不建議隨意購買服用。

中醫師吳明珠也提醒，體質偏熱性等患者，服用龜鹿二仙膠確實會有上火副作用，如口乾、便秘、失眠等，並容易出現腸胃脹氣、悶重感等情形，建議腸胃功能不佳的人，應該要先調理好腸胃功能再服用。