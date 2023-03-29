陰囊腫得跟愛文芒果一樣大 竟是「這病」惹禍

圖片來源 ／健康醫療網

45歲林先生到醫院看診，走路一擺一擺的進入外科診間，表示「那裡」已經痛了一個月，醫師在診間內查看褲檔下的患部，看到他的左側陰囊腫得跟愛文芒果一般大。透過檢查發現林男左側陰囊內塞滿了腸子，確診為左側腹股溝疝氣，嚴重可能導致腸阻塞壞死，所幸在醫師使用腹腔鏡微創疝氣缺損修補及復位手術 ，改善症狀並返家。

疝氣發生率 男性比較多

台衛生福利部南投醫院外科許家榮醫師指出「疝氣」就是俗稱的「墜腸」，好發兒童及中老年人，男性罹患的比例大於女性。腹股溝疝氣的原因可能是因為老化、腹壁肌肉 薄弱或破損使內臟向外凸出所致。

此外，長期便祕 、常搬重物使腹壓增加也可能導致疝氣。疝氣的患者通常在站立或肚子出力時，會腫出一個軟塊，但平躺或放鬆後，腫塊可退回原本位置。也可能不會有明顯不適症狀，不過若腸子卡在疝氣缺口時，可能會出現陰囊腫脹、疼痛之症狀，這時需趕緊安排手術治療，避免腸壞死或引發腹膜炎或敗血症等風險。

疝氣治療 以手術為主

許家榮醫師透過微創手術並使用人工網膜進行疝氣缺損修補，將人工網膜縫補在破損的腹壁缺口上。傳統手術傷口較大，恢復時間較久。藉由腹腔鏡技術，術後傷口小，疼痛感較小，恢復較快，患者很快地就能夠下床行走。

術後仍要留意 出現異常盡快就醫

雖然人工網膜修補手術的復發率較低，但仍建議患者在術後應避免搬重物，或是使用正確搬重物的方式，減少腹壓突然驟升，而增加再次疝氣的機率。許家榮醫師也提醒，若出現疝氣症狀，應盡速選擇專業醫師並討論適合的手術方式，盡早處理、康復。

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