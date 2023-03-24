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舌側出現白斑藏警訊 40歲男切片確診「細胞癌」

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

41歲陳先生，抽菸與嚼檳榔習慣已20年，半年前於刷牙時就發現舌頭左側有白斑，發現舌頭左側白斑有範圍擴大之情形，於是至診所求診，診所醫師診斷為口腔黏膜白斑症，轉診至奇美醫學中心耳鼻喉部進行治療；經診察後安排陳先生進行切片檢查及口腔二氧化碳雷射門診手術，報告結果確診「鱗狀上皮細胞癌」。

主治醫師李京澤指出，口腔位於消化系統的最上端，在醫學上的定義，口腔的範圍包含了嘴唇、齒槽、舌頭下方的口腔底部、口腔舌部(舌頭的前三分之二)、硬顎(口腔頂部的前面)、臼齒後三角以及兩側的頰黏膜(唇與臉頰的內襯)。口腔黏膜是由角質化程度不同的複層鱗狀上皮所組成，當口腔受到慢性刺激，如嚼食檳榔、吸菸或反覆磨損便有機會產生白斑，白斑是口腔癌的癌前病變之一，應進行切片及後續治療。

癌前病變 可使用二氧化碳雷射將病灶移除

針對口腔白斑症的治療，若病理報告為癌前病變，且深度及面積不大時，可使用二氧化碳雷射將病灶移除，但若深度面積較大的病灶或病理報告為癌症時，則需要在全身麻醉進行腫瘤廣泛性切除與植皮手術。

李京澤醫師說明，二氧化碳雷射是一種利用遠紅外線的雷射，其能量可被水吸收，因而廣泛被應用於軟組織手術，尤其是口腔黏膜組織，因其含有90%的水，所以效果特別好。其原理為人體細胞內的水分吸收雷射能量造成水分迅速汽化，細胞崩裂，熱能傳導至鄰近組織，造成熱組織傷害，受到傷害的組織會形成500微米左右的組織壞死區。

李京澤醫師說明，透過口腔黏膜檢查，用目視或觸診的方式檢查口腔黏膜是否有疑似癌前病變或癌症的病灶，此檢查過程不會疼痛也沒有任何副作用。除了早期發現口腔癌的病變外，更重要的是檢測癌前病變，及時予以適當治療，防止癌症的發生。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57163

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