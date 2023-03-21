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睡眠呼吸中止症「慢性缺氧」誰是高危險群？醫：3症狀判斷

健康醫療網／記者吳儀文報導
許多民眾睡覺時鼾聲如雷卻不以為意，不知自己已經成為睡眠呼吸中止症的高風險族群。(本報資料照片)
許多民眾睡覺時鼾聲如雷卻不以為意，不知自己已經成為睡眠呼吸中止症的高風險族群。(本報資料照片)

許多民眾睡覺時鼾聲如雷卻不以為意，不知自己已經成為睡眠呼吸中止症的高風險族群。林口長庚醫院睡眠中心主任莊立邦醫師表示，打鼾、肥胖、睡不飽的民眾，其實都是睡眠呼吸中止症的高風險族群，應盡早檢測、治療。

什麼是睡眠呼吸中止症？會有哪些危害？

睡眠呼吸中止症最常見的便是「阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」， 莊立邦醫師提到，所謂的阻塞型睡眠呼吸中止症，指的是睡眠中上呼吸道鬆弛或塌陷，導致呼吸道狹窄，影響氣流，產生呼吸中止的問題，而打鼾就是一個氣流受到影響的現象。

氣流的影響不僅是症狀，還是致病機轉的一部份，睡眠呼吸中止症會「間歇性缺氧」，對身體將造成許多影響。莊立邦醫師表示，間歇性缺氧會使身體處於發炎狀態，許多器官會受到發炎細胞影響，其中影響最多的就是血管內皮細胞、血球，後續會使高血壓、心臟病、代謝性疾病等風險提高。

此外，還有研究顯示，睡眠呼吸中止症也會提高癌症的罹病風險。莊立邦醫師指出，睡眠呼吸中止症應盡早治療，若不治療症狀不會自己好轉，反而還會更加嚴重，而缺氧、發炎情形也會越趨嚴重，身體的共病便會越來越多。

呼吸中止症有哪些症狀？誰是高危險群？

呼吸中止的狀況都在睡眠中發生，民眾該如何知道自己屬於睡眠呼吸中止症的高危險群呢？莊立邦醫師表示，打鼾、肥胖、睡不飽都是睡眠呼吸中止症的症狀，也是高危險群，民眾在睡眠中若不清楚自己是否有呼吸中止的問題，可由這些症狀做判斷，並到睡眠中心做進一步的檢測。

資深睡眠技師洪曉菁也表示，根據調查顯示，男性每5位即有一位有「打鼾」、「睡不飽」症狀，其中又有近2成是阻塞型睡眠呼吸中止症高風險，遠超過國外數據，而且男性的風險比女性高出9倍，因此更要重視。

治療方式有「這些」

目前，睡眠呼吸中止症有正壓呼吸器、牙套、手術等治療方式，而身為重度睡眠呼吸中止症患者的影音自媒體創作者麥麥，就是以正壓呼吸器治療的個案。

麥麥笑說，自己從小肥胖，一直有嚴重打鼾、睡不飽的問題，但經過正壓呼吸器治療後，自己一覺好眠，還不會被自己的打呼聲嚇醒，呼籲和他一樣的民眾應及早尋求專業治療。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57187

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