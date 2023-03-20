我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩大斷層周期早過 下一次加州「大地震」何時來？

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

胸悶痛急診當下未見異常 醫師：門診檢查後搶回一命

記者郭政芬／新竹即時報導
心導管室主任陳業鵬說，近幾年也發現，桃竹竹苗地區，心血管阻塞，有越來越年輕的趨勢。（記者郭政芬／攝影）
心導管室主任陳業鵬說，近幾年也發現，桃竹竹苗地區，心血管阻塞，有越來越年輕的趨勢。（記者郭政芬／攝影）

台灣新竹一名57 歲的內科醫師，胸悶胸痛長達三個月，某天身體非常不適到中國醫藥大學新竹附設醫院急診室急救，透過心臟酶指數以及心電圖檢查，沒有發現異狀。再透過門診電腦斷層掃描，確診是心血管前降支病變，經過緊急心導管手術，搶回一命，目前持續門診追蹤。

心導管室主任陳業鵬表示，這名內科醫師並無糖尿病，可能跟工作長期壓力有關，造成心血管阻塞，幸好，這名醫師的右冠狀動脈微小血管持續供應血流， 如果再延遲，最嚴重恐猝死或失去意識。

由於前降支血管完全阻塞，且有對側的側枝循環供應，斑塊推測比較硬，屬於複雜性手術，在醫護團隊的努力下，只花不到50分鐘就打通血管。

內科部長林圀宏表示，個案胸悶胸痛來急診，抽血、心電圖都沒有異常。類似這種個案在門診可以選擇跑步運動心電圖，鉈201核子醫學攝影和心臟動脈的電腦斷層。

但該個案沒有做跑步運動心電圖和鉈201，因為這兩項檢查必須心臟負擔，激發心臟缺氧的表徵，才會看到異常，但個案心臟狀況不穩定情況去增加心臟負荷，可能有較高風險；相較之下，電腦斷層沒有風險。除了減少病人心臟負荷，也是心導管術前的準備工具，異常病症一目了然。

陳業鵬指出，心血管阻塞，三高，肥胖，壓力和抽菸等，都是高危險因子，會造成冠狀動脈問題，近幾年也發現，桃竹竹苗地區，心血管阻塞，有越來越年輕的趨勢，30多歲就發生心臟三條血管右冠狀動脈、左迴旋支，以及左前降支有嚴重病變及血管狹窄，需做心導管手術，因此，建議排解壓力，健康飲食，一個月量一次血壓監測健康。

醫學影像科總技師周思賢表示，本院心臟電腦斷層檢查，利用8K HD寶石級高階電腦斷層儀執行掃描，以非侵入性的方式，快速、無痛與精準的執行檢查，掃描後能提供準確的鈣化分數與評估血管狹窄阻塞程度，讓病灶無所遁形。

透過門診電腦斷層掃描，確診是心血管前降支病變，經過緊急心導管手術，搶回一命，目前...
透過門診電腦斷層掃描，確診是心血管前降支病變，經過緊急心導管手術，搶回一命，目前持續門診追蹤。（醫院提供）
內科部長林圀宏表示，個案胸悶胸痛來急診，抽血、心電圖都沒有異常。類似這種個案在門...
內科部長林圀宏表示，個案胸悶胸痛來急診，抽血、心電圖都沒有異常。類似這種個案在門診可以選擇跑步運動心電圖，鉈201核子醫學攝影和心臟動脈的電腦斷層。（記者郭政芬／攝影）

手術 醫學 血壓

上一則

矮較長壽？研究結果出人意外

下一則

男嬰罕見同時感染呼吸道三大魔王 肺炎插管住院

延伸閱讀

封面故事／22歲 她染疫截肢「死」3次

封面故事／22歲 她染疫截肢「死」3次
50歲高血壓病患半夜胸部劇痛 主動脈剝離險奪命

50歲高血壓病患半夜胸部劇痛 主動脈剝離險奪命
養生／保護心臟健康5步驟 從飲食習慣開始

養生／保護心臟健康5步驟 從飲食習慣開始
降膽固醇新藥 降心臟病發風險

降膽固醇新藥 降心臟病發風險

熱門新聞

衛福部彰化醫院今年「世界腎臟病日」主動出擊為社區民眾抽血檢驗腎功能，檢驗年齡下降到18歲。（記者簡慧珍／攝影）

近半數瀕臨洗腎者不知有腎臟病 兩種檢驗揪病因

2023-03-14 05:42
久咳不癒很可能是黴漿菌感染，應求醫治療。（記者簡慧珍／攝影）

口罩禁令鬆綁副作用曝光 乾咳沒痰極可能感染徽漿菌

2023-03-13 05:51
長安醫院神經內科醫師陳惠萱。（長安醫院提供）

新冠後疲倦、腦霧、心悸 她做功能醫學檢查發現這裡異常

2023-03-13 17:16
(取材自健康醫療網)

女性45歲開始出現更年期症狀 醫提1有效緩解治療法

2023-03-17 00:45
(取材自健康醫療網)

「攝護腺腫大」非老人專利 營養師授4大類男士菜單

2023-03-17 01:55
（圖：健康醫療網提供）

「那邊腫起來 用手揉會比較舒服」這病惹禍 發現太晚恐致命

2023-03-16 00:30

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面