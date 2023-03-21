女童發燒腹痛嘔吐 竟是急性心肌炎

醫師傅俊閔提醒，急性心肌炎若未及時治療，從無症狀到嚴重心因性休克，甚至心搏停止都有可能。（圖：新竹台大分院新竹醫院提供）

台灣新竹一名13歲女童因發燒、腹痛、嘔吐三天在醫院檢查疑似為急性心肌炎，緊急轉至新竹台大分院新竹醫院急診，發現女童心跳過慢，心電圖顯示完全房室傳導阻滯且經心臟超音波發現心臟收縮力不佳，診斷為急性心肌炎合併完全房室傳導阻滯，趕緊施作置放暫時性心臟節律器，才逐漸讓心臟功能恢復正常。

新竹台大分院小兒部主任傅俊閔指出，女童到院時，急診兒科醫師檢查發現其心跳過慢，心電圖則顯示完全房室傳導阻滯(complete atrioventricular block)，且經心臟超音波發現心臟收縮力不佳。

兒科醫師立即照會小兒心臟科團隊，緊急連絡心導管室，幫女童在心導管室置放暫時性心臟節律器，術後轉加護病房照顧，才讓心臟傳導與心臟收縮力逐漸恢復，五天後移除暫時性心臟節律器，一周後順利出院，近日回門診追蹤，心臟功能已恢復正常。

傅俊閔解釋，急性心肌炎是因為感染或其他原因導致的心肌發炎，以兒童來說主要以病毒感染為主，但並非每個病童都能確實找到病原。心臟功能會因發炎程度不同，可能受到不同程度的影響，輕則心臟收縮力無明顯異常，重則收縮力明顯下降，而影響心臟輸出量甚至休克，若未及時治療，從無症狀到嚴重心因性休克，甚至心搏停止都有可能。

傅俊閔說明，急性心肌炎治療一般為支持性療法，治療目標就是減輕病患心臟負擔，並維持足夠的心輸出量。若血壓 或心輸出量不足，則可能要使用強心劑，若藥物治療之下仍有心輸出量不足的情況，可能要體外維生系統葉克膜(ECMO)的支持。

急性心肌炎可能會合併心律不整，或影響到心臟的傳導系統，一般心臟的傳導是從心房傳到心室讓心臟產生搏動，若心房心室的傳導路徑受到影響，就可能導致傳導阻滯；而完全房室傳導阻滯則為急性心肌炎少見的併發症 ，是指心房的電氣活動完全傳不到心室，臨床表現就是心跳變慢，此時可能需要使用經皮心臟節律器，或到心導管室置放暫時性節律器以維持足夠心跳。

傅俊閔表示，新竹台大分院新竹醫院與生醫醫院竹北院區，皆有常駐的小兒心臟科醫師，可依緊急狀況處理兒童心臟急症，包含兒童心導管相關治療與介入性心導管手術 ，對於嚴重的急性心肌炎，也有心血管外科團隊緊急安裝ECMO支持心肺功能，期望能讓大新竹地區的急重症兒童得到即時且完善的醫療。