吃治療愛滋藥物會變胖？ 專家：是生活、飲食不正常

醫師表示，藥物並不會直接導致感染者變胖。(記者楊雅棠／攝影)

隨著藥物進步，感染愛滋不再等於罹患「絕症」，甚至透過穩定服藥，可以達到「U=U」（測不到病毒＝不具傳染力），也就是測不到病毒就等於不具傳染力。但有些感染者因為擔心藥物副作用導致變胖，而自行停藥。

台灣衛福部桃園醫院愛滋病照護中心主任鄭健禹表示，藥物並不會直接導致感染者變胖，主要還是受到生活作息、飲食等影響，因此桃醫透過飲食、運動、心靈三大面向，幫助感染者既能穩定服藥，又能擁有良好生活品質。

以台灣為例，根據2022年的HIV感染者健康相關生活品質研究發現，感染者最常見的六大症狀包括缺乏精力、入睡困難、情緒低落、外觀改變、感到緊張焦慮與皮膚狀況。鄭健禹表示，從研究中可以看出「外觀改變」是感染者在意的問題。

鄭健禹表示，藥物由於會讓感染者免疫力 變好，因此會間接讓食慾增加，因此很多感染者會認為是「藥物導致變胖」，事實上不然。

若是探究背後原因，體重增加可能是因為生活、飲食不正常。

桃醫愛滋病照護中心個管師顧心嬿表示，臨床上常看到病人擔心因為吃藥會變胖，就會不規律吃藥，或是以「討價還價」的方式不願意吃藥。但事實上變胖不單是藥物的影響，包括生活作息、飲食，甚至因為年齡導致代謝變慢，都會讓體重改變。

桃緣彩虹居所同儕關懷員林浩源則表示，感染者因為遇到很多社會等心理壓力，導致和人群疏離。而一但與人群脫離，就容易增加孤獨感和健康狀況。