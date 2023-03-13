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皮蛇好發春秋 50歲以上、壓力大易發病

記者鄒尚謙／台北報導
醫師提醒，50歲以上、慢性病患者或生活作息不正常、壓力大等免疫力較差者，都是帶狀皰疹的高危險群。（圖：台灣書田診所提供）
醫師提醒，50歲以上、慢性病患者或生活作息不正常、壓力大等免疫力較差者，都是帶狀皰疹的高危險群。（圖：台灣書田診所提供）

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，是一種病毒引起的皮膚病，初次感染症狀表現為水痘，之後該病毒長期潛伏在脊髓末根神經節，一旦免疫力下降時就誘發病毒再度生長繁殖，沿周圍神經波及皮膚，出現群聚呈帶狀的水泡，並伴隨不同程度的神經痛、發癢等。

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示，以台灣為例，50歲以上有9成民眾都身帶皮蛇病毒，他自己的家人也深受其苦，尤其壓力大、作息紊亂的民眾更容易發病。

帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒所引起的皮膚病，好發於春秋，涵蓋各年齡層。50歲以上、免疫功能不全或低下者、抵抗力較弱、過勞、壓力大等族群，甚至新冠肺炎確診者，都是罹患帶狀皰疹的高危險群。

急性帶狀皰疹症狀表現為沿皮節分布單側、疼痛、水泡性皮疹，通常併發帶狀皰疹神經痛、眼部帶狀皰疹，甚至有心血管與腦血管事件、皮膚疤痕、顱神經受累等症狀。

台大兒童醫院感染科主治醫師李秉穎曾表示，皮蛇很難早期治療，因前幾天甚至前幾周根本看不出是什麼病，等到水泡出現，才知道是皮蛇，這時已到了疾病中後期，就算吃抗病毒藥物，也只是讓水泡快點乾，沒什麼機會改善神經痛的痛苦。

黃玉成分享，他的太太、兒子因生活作息紊亂、壓力過大，因而罹患帶狀疱疹。「很特殊的是，帶狀疱疹算是老年疾病，通常年齡超過50歲，罹患機率就會急遽上升。而且，年齡愈長、受到感染後的症狀也會更嚴重。」根據統計，50歲以上的成年人，超過九成的人都有帶狀疱疹病毒，這是由於老化，免疫功能下降，導致罹病機率上升。

帶狀疱疹除會讓皮膚冒出水泡、破皮，還會造成相當嚴重的神經痛，黃玉成醫師指出，預防帶狀疱疹，除要保持正常作息、不要過度疲勞，及早接種疫苗也是預防的關鍵。

李秉穎表示，第一代皮蛇疫苗是活性減毒疫苗，保護效果不超過十年，平均保護力七成，第二代皮蛇疫苗保護效果超過十年，保護力也有九成左右。新型疫苗加入免疫佐劑，可以加強淋巴球T細胞反應，增強對於水痘病毒的壓制能力，缺點是局部反應比較強，大約有一成人打完會發燒，兩到三成會局部紅腫痛，但相較於皮蛇長期的劇痛，打疫苗的痛算很輕微了。

疫苗 免疫力 新冠肺炎

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