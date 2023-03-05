蟹足腫體質易增生疤痕組織 宜避免刺青、打耳洞

有蟹足腫家族史者，最好避免打耳洞、刺青、霧眉和不必要的手術，以免出現不必要的傷口引發蟹足腫。（本報資料照片）

蟹足腫不是一般的疤痕，而是一種異常增生的疤痕組織，往往在患者身上「持續擴張」，讓人感到困擾。醫師表示，通常蟹足腫和個人體質有關，過大的疤痕雖可用手術 處理，但也可能因為多一個傷口，造成蟹足腫再生。因此已知有家族史者，最好避免打耳洞、刺青、霧眉和不必要的手術，以免出現傷口引發蟹足腫。

疤痕組織宛如巨蟲

正值妙齡的女子因後背冒出兩顆青春痘，不慎抓破，沒想到後背居然長出如「巨蟲」般的蟹足腫，只能穿著寬鬆的衣服遮掩。台灣皮膚科醫師趙昭明表示，蟹足腫因疤痕處的膠原蛋白分泌紊亂，受一些刺激就不正常增生，導致疤痕組織變厚、變凸，還會不規則地生長，有如「螃蟹腳」一樣向外擴張，甚至會超過原本的傷口範圍，因此得名。

這些突起的疤痕除外觀不佳，患處還容易發生搔癢和刺痛等不適感，尤其夏天容易發癢，造成患者生活上的困擾。蟹足腫和肥厚性疤痕常會被搞混，肥厚性疤痕主要是因為原先的傷口過深，傷到真皮層，刺激膠原蛋白過度反應來修復傷口，形成突起的疤痕。但肥厚性疤痕是局限性的，不會一直擴張。

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，遺傳、膚色、皮膚張力、荷爾蒙等都是容易出現蟹足腫的相關因子。通常家族中有蟹足腫病史者，或是膚色愈深的人，愈容易出現蟹足腫；皮膚張力大的部位，例如肩部、前胸等容易發生；蟹足腫和荷爾蒙也有相關性，有些產婦在剖腹產後的傷口處，會出現蟹足腫；長時間摩擦傷口或高血壓 患者，也是蟹足腫局部惡化的因素之一。

蔡呈芳說，蟹足腫無法事前檢測 ，很小的傷口就有可能引起，例如弄破青春痘、擦傷都可能引起，通常在30歲以前就會發生。曾經有因小傷口出現突出的疤痕必須注意，長大後就不要穿耳洞、刺青和霧眉，避免日後出現更大的蟹足腫。

蟹足腫治療3方法

蔡呈芳指出，蟹足腫的治療有三種方式，須視患者年齡、疤痕大小和部位來評斷：

注射治療：主要以少量化療藥物、類固醇、肉毒桿菌素為主，抑制細胞過度生長，每二至四周注射治療一次。但如果患者太年輕、患部過大，就不適合注射治療。

手術治療：可將整個疤痕根除，但手術後的傷口又是新蟹足腫的生成因子，因此手術前必須找到張力較小、合適的部位下刀，再做放射線治療處理，讓細胞分裂能力變低。

其他治療方式：以矽膠貼壓平患部或是使用液態氮冷凍治療，消除突起的疤痕。

蔡呈芳提醒，有蟹足腫體質患者，若需要進行大手術前，可以將自身的情形和主刀醫師說明，讓醫師選擇合適的手術術式與後續處理，有助於減少日後蟹足腫生成的機會。

坊間據傳多攝取維生素Ｃ有助於預防蟹足腫，趙昭明表示，並沒有足夠的研究證據支持此一論點。雖然膠原蛋白需要維生素Ｃ來合成，但如果無法有效抑制細胞生長，就不易預防蟹足腫的生成。