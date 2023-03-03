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膝關節退化 痛到不能走 人工膝關節置換術助行

李成蔭
一名90歲的陳姓婦人左腳軟骨磨損嚴重且受力不均（左），經「人工全膝關節置換手術」後恢復正常（右）。(圖：台北慈濟醫院提供)
一名90歲的陳姓婦人左腳軟骨磨損嚴重且受力不均（左），經「人工全膝關節置換手術」後恢復正常（右）。(圖：台北慈濟醫院提供)

一名90歲的陳姓婦人左腳膝蓋長期疼痛，沒辦法走超過十分鐘的路，透過「人工全膝關節置換手術」後，第三天就出院，幾周後已能行走自如；醫師建議，民眾平時可以多活動腿部，以避免年老時關節退化，另外，長者也需留意骨質疏鬆，平時透過攝取營養、曬太陽及活動增加骨質密度。

陳姓婦人就醫後，台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗發現婦人左腳軟骨磨損嚴重且因受力不均，造成O型腿，甚至有嚴重的脊椎側彎、骨盆傾斜；原考量婦人已為高齡患者，手術風險較高，先由保守治療來改善其症狀。不過，由於關節磨損嚴重，疼痛仍無法改善，最終仍決定接受「人工全膝關節置換手術」。

北慈指出，退化性膝關節炎不但長期影響生活品質，也是造成老年人行動困難的五大原因之一；好發族群為體重過重者或長期進行粗重工作者，平均接受治療的年齡為60至70歲，且女性發生率是男性的3倍。

洪碩穗說，人工膝關節大多維持10至15年就可能須接受再一次的置換，最好能一輩子只動一次手術，所以通常會仔細評估病人的關節症狀有沒有影響生活品質，再決定是否要接受手術。雖然建議不要讓病患太年輕就接受置換手術，但隨年紀增長，手術的風險也相對提升，因此對高齡病患來說，術前的心肺功能及麻醉方面皆需要更審慎的評估。

洪碩穗提到，在裝置人工膝關節時，除了要特別注意人工關節置入的位置及角度之外，也會針對膝蓋附近過緊的軟組織調整，讓前、後、左、右的軟組織鬆緊度達到平衡，幫助術後的行動及復原狀況。

像這次陳姓婦人還患有骨質疏鬆，所以手術過程中須格外小心，以免因施力不當造成骨折。術後陳婦每天搭配復健運動，很快地在術後第三天就能出院，幾周後已能行走自如，無需助行器，關節活動度也皆無異常。

洪碩穗建議，為避免年老時關節退化，平時可以多活動腿部肌肉與關節，加上大腿肌力的訓練，維持膝關節的穩定及柔軟度。

另外，年長者也需留意骨質疏鬆，平時可以透過攝取高鈣與優質蛋白、適度曬太陽、負荷運動、補充維他命D3，增加骨質密度，若關節有不適，也應盡早就醫，尋求專業診斷。

台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗醫師。(圖：台北慈濟醫院提供)
台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗醫師。(圖：台北慈濟醫院提供)

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