成功減重11公斤 5旬婦不用吃藥擺脫胃食道逆流

24小時酸鹼度食道測試，可以判斷胃酸逆流狀況。(圖／嘉義基督教醫院提供)

一名57歲鍾姓婦人因工作關係經常應酬，大魚大肉不忌口，嗜吃甜食，體重69公斤BMI為28，而且有胸悶、食道灼熱症狀，因躺著會呼吸困難，無法睡覺，受不了才趕緊就醫，經醫師診斷罹患胃食道逆流。台灣嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師張力仁與減重 中心團隊協助，在完全不需要使用藥物下，食道逆流症狀完全改善，生活品質變好，體重同時減輕11公斤，身形也變得更輕盈。

以台灣為例，根據衛福部統計約有25%的人，也就是每4人就有1人罹患胃食道逆流，年齡為50～59歲好發居多，且性別比約為女性2:1大於男性，雖然不會致命，但嚴重時會影響生活品質，若忽視則會提高罹癌的風險。

醫師張力仁表示，肥胖 是罹患胃食道逆流的因素之一，因為腹部的脂肪會擠壓胃的空間，食物進到胃，消化速度慢，胃酸逆流到食道，造成胃食道逆流，也易造成食道發炎。由於鍾女士體重為69公斤，屬於過重，胃食道逆流5年，長期須使用胃藥壓制胃酸，來抑制食道逆流症狀。來院求診，經胃鏡檢查發現胃食道交口鬆弛狀況，因此希望透過內視鏡手術 緊縮胃食道交口，期能擺脫藥物依賴。

張力仁表示，與患者討論，先進行飲食管理與減重。因患者十分配合，同時有相當的自律，5年來體重慢慢減到58公斤，BMI也降到正常的23.5，食道逆流症狀完全改善，沒有進行手術也完全不用藥物，不僅生活品質變好，體重同時減輕11公斤，身形也變得更輕盈。