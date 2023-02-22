我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

45歲男上腹痛、拉黑便 幽門桿菌作怪

黃寅
醫師提醒，若長期有上腹悶痛不適，不容小覷，應盡早與醫師討論評估進一步檢查。（本報資料照片）
醫師提醒，若長期有上腹悶痛不適，不容小覷，應盡早與醫師討論評估進一步檢查。（本報資料照片）

一名45歲男性近半年常感到右上腹悶痛不適，剛開始藉由胃藥緩解，但最近疼痛慢慢加劇，甚至痛至後背，晚上還影響睡眠並拉黑便。經醫師替他做胃鏡發現，患者罹有十二指腸潰瘍併出血，並感染幽門桿菌，後來經進一步治療，症狀才解除。

台灣台中大里仁愛醫院胃腸肝膽科醫師邵昶瀚說，幽門桿菌是一種寄宿在人類胃粘膜的細菌，也是人類最常見的慢性感染之一，細菌可存在於糞便、胃液、嘔吐物或污染之水質，推測感染與環境、衛生習慣有關，經由誤食上述污染物從而染菌即糞口感染，會造成慢性胃炎、胃十二指腸潰瘍，甚至胃淋巴癌、胃癌都與之有相關聯。

台灣台中大里仁愛醫院胃腸肝膽科醫師邵昶瀚替患者做胃鏡，發現患者罹有十二指腸潰瘍併...
台灣台中大里仁愛醫院胃腸肝膽科醫師邵昶瀚替患者做胃鏡，發現患者罹有十二指腸潰瘍併出血，並感染幽門桿菌。（圖：大里仁愛醫院提供）

他說，80%的幽門桿菌感染患者為無症狀帶原，10%至15%有慢性萎縮胃炎或消化性潰瘍，後續演變成惡性胃癌或淋巴癌占1%，世界衛生組織1994把它定義為第一類(明確的)致癌物。

大多數有慢性胃炎的病人可能會有腹脹、消化不良等症狀，消化性潰瘍之患者則有腹痛甚至腸胃道出血症狀。據統計，從2004至2018經由幽門桿菌治療後，台灣幽門感染之盛行率從接近70%下降至10%，胃癌發生率下降53%，胃癌死亡率則下降25%，顯示根除幽門桿菌感染可有效減少胃癌的發生。

邵昶瀚說，因慢性幽門桿菌造成之胃炎可能發展成不可逆之胃粘膜萎縮甚至胃粘膜病變，進而使癌變的風險大幅提升。因此，建議在產生上述不可逆病變之前篩檢併治療幽門桿菌，方能有效抑止癌變。

對於相關治療方式，邵昶瀚說，目前使用三合一抗生素序列性療法，也就是以一種氫離子幫浦抑制劑加上兩種抗生素治療7至14天，可達80%至90%幽門桿菌根除率。

邵昶瀚提醒，少數病人會有頭暈、腹瀉、口中金屬味、過敏等藥物副作用，通常停藥後即改善。後續於停藥四周後做呼氣檢測是否確實根除。如治療失敗，還有第二線藥物治療，成功率約80%。若兩次治療失敗，建議根據細菌抗生素藥物敏感檢驗，給予相應之藥物治療。（黃寅）

檢測 致癌 過敏

上一則

腳趾甲修太短小心甲溝炎 醫師點名「這些行為」也易中鏢

下一則

用奶油煎牛排 「雙重動物性飽和脂肪酸」最危害健康

延伸閱讀

「網暴像蝗蟲一樣」 劉學州舅媽控網路大V：至今沒道歉

「網暴像蝗蟲一樣」 劉學州舅媽控網路大V：至今沒道歉
金馬性格男配 向雲鵬72歲病逝

金馬性格男配 向雲鵬72歲病逝
曾演過「郭靖」 昔性格小生向雲鵬離世 享壽72歲

曾演過「郭靖」 昔性格小生向雲鵬離世 享壽72歲
住在美國的中國人

住在美國的中國人

熱門新聞

70年代巨星劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

2023-02-15 04:51
（圖：健康醫療網提供）

增強免疫力、提升自我保護「6種營養」這樣吃

2023-02-15 01:00
台中慈濟醫院牙周專科醫師何曉涵提醒，錯誤的刷牙方式會傷害保護牙齒的珐瑯質，也會因刷不乾淨導致牙周病。（台中慈濟醫院提供）

刷牙不乾淨導致牙周病 刷牙正確方法醫師這樣說

2023-02-20 05:20
(取材自健康醫療網)

臉部刺痛伴隨癢感竟是皮蛇上身 醫籲1方式勝於治療

2023-02-18 00:05
咖啡因的影響會在4到6小時內緩解，想在晚上10點入睡者，最好在下午4點前喝完咖啡。（路透）

咖啡不該一早就喝 科學家教你「2時機」最好

2023-02-15 02:03
衛福部桃園醫院急診日前救回頭暈男一命，男子還沒意識到頭暈竟是心肌梗塞的症狀。（衛福部桃園醫院提供）

不單純的頭暈竟是心肌梗塞 急診醫師：注意這幾種症狀

2023-02-21 04:32

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆