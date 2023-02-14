酒醉為何會暈眩、平衡感變差？

以向左側臥為例，剛豪飲後，血液中酒精濃度增加，酒醉者出現向下的眼震(左)。數小時後，酒精減少，酒醉者出現向上的眼震(右)。(圖：陳建志提供)

酒醉就是急性酒精（乙醇）中毒，先是影響腦幹中的上升網狀活化系統，使人警覺力下降，意識變差；接下來，會壓制大腦皮質功能，讓人無法抑制心中原有的情緒、欲望和衝動，開始胡言亂語、膽大妄為或暴力發作。尤其，為什麼酒醉幾乎都會使人感到暈頭轉向，平衡感變差呢？

眼球反射動作變慢

只要血液中有酒精，不管濃度高低，都足以影響大腦及腦幹，使眼球反射動作變慢，無法準確地追蹤物體，視力變差，影像在視網膜上出現擾動，因而產生震動視幻覺及暈眩。

半規管壺腹內頂帽彎折

血液中，酒精濃度每增加100mg/dL，就會增加22mOsm/L的滲透壓，內耳迷路之內、外淋巴液同時被脫水，比重增加；又因為酒精比水輕，順著血液循環進入半規管根部壺腹內之頂帽時，會使頂帽變輕。不管酒醉者擺任何姿勢，所有頂帽都會因浮力向上彎折，出現向上的眼震，因而感到暈眩。

數小時後，血液中酒精逐漸減少，滲透壓降低，內耳迷路之內、外淋巴液內水分增加，比重降低，頂帽也會逐漸變重。這時，不管酒醉者擺任何姿勢，所有頂帽都會因重力向下彎折，出現向下的眼震，還是感到暈眩。

外傷性耳石脫落

酒醉者因平衡不良，若不慎跌倒撞擊頭部，耳石脫離橢圓囊耳石斑，會進入某一支半規管，或黏在頂帽上，就會在患者改變身體姿勢或轉動頭部時，因慣性、重力或浮力因素，繼續帶動半規管內淋巴液的迴流，或使頂帽扭曲，引發眼震，因而感到暈眩。

前庭性偏頭痛發作

酒醉者已有偏頭痛體質，酒精使血液滲透壓增加，加上酒內大量的組織胺或亞硝酸鹽，特別是在宿醉時，會誘發偏頭痛。由於神經元電位波動起自於腦幹，通過兩側前庭神經核時，無法調節兩側內耳前庭覺的輸入，因而感到暈眩。

前庭性癲癇發作

酒醉者已有癲癇病史，特別是在醒酒時，酒精促使癲癇發作，電位波動經過大腦顳葉皮質時，出現前庭幻覺，因而感到暈眩。

酗酒引起神經細胞凋亡

對於酒醉所引起的暈眩，送醫後，也只能接受葡萄糖水及維生素B點滴注射，還要預防翻身落床、嘔吐嗆食。唯有等到酒醒後，若暈眩持續不止，才會去安排檢查，以確認病因，並加以治療。