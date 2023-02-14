我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

酒醉為何會暈眩、平衡感變差？

文／義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志
以向左側臥為例，剛豪飲後，血液中酒精濃度增加，酒醉者出現向下的眼震(左)。數小時後，酒精減少，酒醉者出現向上的眼震(右)。(圖：陳建志提供)
以向左側臥為例，剛豪飲後，血液中酒精濃度增加，酒醉者出現向下的眼震(左)。數小時後，酒精減少，酒醉者出現向上的眼震(右)。(圖：陳建志提供)

酒醉就是急性酒精（乙醇）中毒，先是影響腦幹中的上升網狀活化系統，使人警覺力下降，意識變差；接下來，會壓制大腦皮質功能，讓人無法抑制心中原有的情緒、欲望和衝動，開始胡言亂語、膽大妄為或暴力發作。尤其，為什麼酒醉幾乎都會使人感到暈頭轉向，平衡感變差呢？

眼球反射動作變慢

只要血液中有酒精，不管濃度高低，都足以影響大腦及腦幹，使眼球反射動作變慢，無法準確地追蹤物體，視力變差，影像在視網膜上出現擾動，因而產生震動視幻覺及暈眩。

半規管壺腹內頂帽彎折

血液中，酒精濃度每增加100mg/dL，就會增加22mOsm/L的滲透壓，內耳迷路之內、外淋巴液同時被脫水，比重增加；又因為酒精比水輕，順著血液循環進入半規管根部壺腹內之頂帽時，會使頂帽變輕。不管酒醉者擺任何姿勢，所有頂帽都會因浮力向上彎折，出現向上的眼震，因而感到暈眩。

數小時後，血液中酒精逐漸減少，滲透壓降低，內耳迷路之內、外淋巴液內水分增加，比重降低，頂帽也會逐漸變重。這時，不管酒醉者擺任何姿勢，所有頂帽都會因重力向下彎折，出現向下的眼震，還是感到暈眩。

外傷性耳石脫落

酒醉者因平衡不良，若不慎跌倒撞擊頭部，耳石脫離橢圓囊耳石斑，會進入某一支半規管，或黏在頂帽上，就會在患者改變身體姿勢或轉動頭部時，因慣性、重力或浮力因素，繼續帶動半規管內淋巴液的迴流，或使頂帽扭曲，引發眼震，因而感到暈眩。

前庭性偏頭痛發作

酒醉者已有偏頭痛體質，酒精使血液滲透壓增加，加上酒內大量的組織胺或亞硝酸鹽，特別是在宿醉時，會誘發偏頭痛。由於神經元電位波動起自於腦幹，通過兩側前庭神經核時，無法調節兩側內耳前庭覺的輸入，因而感到暈眩。

前庭性癲癇發作

酒醉者已有癲癇病史，特別是在醒酒時，酒精促使癲癇發作，電位波動經過大腦顳葉皮質時，出現前庭幻覺，因而感到暈眩。

酗酒引起神經細胞凋亡

對於酒醉所引起的暈眩，送醫後，也只能接受葡萄糖水及維生素B點滴注射，還要預防翻身落床、嘔吐嗆食。唯有等到酒醒後，若暈眩持續不止，才會去安排檢查，以確認病因，並加以治療。

若持續天天酒醉或酗酒，酒精直接作用在腦部神經細胞膜上，跟神經傳導物質受體蛋白質交互作用，經年累月，神經細胞間的聯繫與交通逐一損毀，加上營養不良，缺乏維生素B，神經細胞會逐一凋零死亡，此後即便沒有酒醉，也會出現平衡不良、運動失調或動作障礙，代表已有大量神經細胞死亡，發生小腦變性退化，目前並無方法可以逆轉如此病情，更無藥物可以止暈，貪杯者宜慎之。

醫師正在診療酒精性小腦變性退化之暈眩患者。(圖：陳建志提供)
醫師正在診療酒精性小腦變性退化之暈眩患者。(圖：陳建志提供)

蛋白質

上一則

「吃XX減肥法」沒用？小心用錯減肥法易復胖

下一則

我的經驗／27歲痛風 棉被一刮就痛醒

延伸閱讀

天冷 來杯「熱紅酒」好處多 適度攝取別豪飲

天冷 來杯「熱紅酒」好處多 適度攝取別豪飲
亞裔患肝癌是其他族裔2倍 死亡率也最高

亞裔患肝癌是其他族裔2倍 死亡率也最高
春節團圓5技巧吃得健康 防年後體重「兔」飛猛進

春節團圓5技巧吃得健康 防年後體重「兔」飛猛進
疫情關3年 春節一到迫不急待飛出國 醫師：別亂摸桌面

疫情關3年 春節一到迫不急待飛出國 醫師：別亂摸桌面

熱門新聞

勃氏運動有三步驟，首先平躺，雙腳以棉被或枕頭墊高到45度到60度，腳踝重複伸直彎曲動作，維持3分鐘。（記者王昭月／攝影）

老人家冷天循環差、雙腳麻又刺 來做這三招

2023-02-10 04:20
黃苡菱說，同樣一杯大約240c.c的份量，豆漿內就含有7公克植物性蛋白質，燕麥奶則只有3至4克；而鮮奶則有8公克的動物性蛋白質。 （圖／ingimage）

燕麥奶、牛奶都是奶 營養師提醒「這款奶」喝下全是油

2023-02-05 04:27
三高數值微超標不可輕忽，應積極管理改善，預防心血疾病等慢性病。（圖：門諾醫院提供）

3高微超標要注意 他輕忽健檢紅字 心肌梗塞險喪命

2023-02-11 02:10
嘉義醫院心臟內科醫師黃英和提供預防腦中風四大絕招，包括少吃高膽固醇食物、規律運動、拒菸酒及定期健康檢查等。（嘉義醫院提供）

天冷急性中風率暴增 醫師提供四大絕招預防腦中風

2023-02-13 04:24
（圖：健康醫療網提供）

25歲妙齡女無明顯症狀 靠「商店會員卡」竟揪出卵巢癌

2023-02-13 00:30
中醫師對患者進行針灸治療。（高市聯醫提供）

中醫教你這樣做 防姿勢不良引起的腰痠背痛

2023-02-08 05:33

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗