他未落實控管心臟衰竭 這次不只傷心還傷腎

（圖：健康醫療網提供）

一名逾60歲的退休 男子，過去曾發生過心臟衰竭，卻未養成規律用藥與定期回診檢查心臟的習慣，直至近期出現泡泡尿、排尿不正常的狀況，趕緊前往腎臟科檢查，這才驚覺正是因為自己沒有按時服用心臟衰竭藥物，使心臟功能再度惡化，進而導致腎臟衰竭。後續雖然在心腎團隊共同治療下，心臟功能已有改善，左心室射出分率也從原本不到30%，提升至40% 以上(一般正常數值為52-74% )，但他的腎臟功能卻一去不復返，就此踏上洗腎的命運。

心臟衰竭病友應落實規律服藥、定期回診追蹤

台灣義大醫院腎臟科張敏育醫師指出，心臟衰竭會使血液輸出量長期不足，漸漸就會影響腎臟功能，若心臟衰竭病友未積極治療，時間久了就可能出現慢性腎衰竭，甚至進展成尿毒症，嚴重者只能借助透析治療或腎臟移植來代替腎臟工作以維持身體機能；另一方面，也因為腎臟功能惡化，無法排出體內多餘的水分，長久下來心臟過度負荷，加重心臟衰竭程度，即會形成所謂的心腎症候群。

張敏育醫師強調，「心臟衰竭病友應規律服藥、定期回診追蹤，才能避免心腎共同惡化!」「已經進入透析的病友，也要積極治療心臟衰竭，避免惡化成末期心衰竭」臨床上，醫師也會依據病友的情況，選擇適當的藥物治療，而目前心臟衰竭的標準用藥可區分為以下四大類：

一、腎素-血管張力素-醛固酮系統(RAAS)阻斷劑：

透過擴張血管、降低血壓，進而減輕心臟負擔，包括血管張力素轉化酶抑制劑(ACEI)、血管張力素受體阻斷器(ARB)

二、乙型交感神經阻斷劑(β-Blocker)：

可抑制過度活化的交感神經系統，減緩心跳、降低血壓，進而減少心肌耗氧量

三、礦物性皮質素受體拮抗劑(MRA)：

具有保留血鉀、輕度利尿的功效，能減少心臟纖維化，對抗賀爾蒙對心血管之危害，但不能用於治療透析病友；四、鈉-葡萄糖共同輸送器–2抑制劑(SGLT2i)：

減少鈉離子再吸收，促進尿液排出以減少心臟負擔，但不能用於治療透析病友。

維持良好習慣降低心臟衰竭的惡化

除了藥物治療外，張敏育醫師也提醒心臟衰竭的病友，平時應多注意血壓控制，保持少鹽、少糖、少油的良好飲食習慣，戒除菸酒、長期熬夜等壞習慣，才有機會降低心臟衰竭惡化的風險。

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資料來源：健康醫療網

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