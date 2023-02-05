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「睡著時才會頭痛」要小心 50歲後恐與腦部病變有關

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

年約70多歲的陳伯伯，十多年來時常無法一覺到天亮，直到至醫院就診，經醫師評估陳伯伯過去健康狀況、檢查結果、服用的藥物及神經學檢查後，診斷為睡眠頭痛；經過藥物治療，睡眠終於可以不再被頭痛中斷，重拾一覺到天亮後神清氣爽、神采奕奕的快樂。

睡眠頭痛是罕病 影響睡眠品質

台灣新竹台大分院李怡蓁醫師說明，睡眠頭痛是一種罕見的頭痛，根據過去文獻及病例報告，睡眠頭痛僅占所有頭痛病人的千分之一，且平均需要七年多才會得到正確的診斷。此病症最大的特點是病人只有於「睡著」時才會頭痛，而且幾乎都在同一時間痛醒，疼痛程度從中到大，最常見的發作時間為凌晨2點到4點，痛醒後會無法繼續入睡，一定要起來走一走或坐一坐，直到一到兩個小時後，頭痛情形才會漸漸消失；九成以上的病人一個月會發作十天以上，因此對於睡眠及生活帶來很大的影響。

服用咖啡因緩解 預防睡眠頭痛這些有效果

李怡蓁醫師表示，有些病人會反映這種頭痛服用一般的止痛藥並無效果，要服用「加強錠」才會有效，主要因為「加強錠」的劑型通常含有咖啡因，而咖啡因對於睡眠頭痛特別有效，除了可以解除疼痛外，有的人睡前喝一杯咖啡，也能有預防的效果。預防的藥物除了咖啡因外，鋰鹽也有一定的效果，目前文獻上也有使用褪黑激素、三環抗憂鬱劑、或是抗癲癇藥來預防睡眠頭痛的研究報告。

排除腦部病變 才能對症下藥

李怡蓁醫師解釋，大部分病人是從50多歲開始有這種頭痛，而不論是「會痛醒的頭痛」或是「50歲以上新發生的頭痛」，由於有比較高的機會與腦部病變有關，都是須特別警覺的頭痛特徵，神經科醫師因此在診斷上需特別小心，除了透過影像檢查，例如電腦斷層或核磁共振，先排除腦部病變的可能外，其他常發生在睡覺中的頭痛，包括偏頭痛、緊縮型頭痛、叢發性頭痛、頸因性頭痛，或是夜間高血壓、阻塞型睡眠呼吸中止症引起的頭痛，由於治療方式迥然不同，診斷上亦需全盤考慮，才能對症下藥。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56664


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