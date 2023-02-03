有家族史又吸菸 心肌梗塞風險高

有心肌梗塞家族史的人，吸菸和家族史更容易加乘心肌梗塞的風險；圖為示意圖。（Getty Images）

一名58歲陳姓男子日前運動完開車回家，途中胸部忽然像被大石壓住，腦海閃他二哥心肌梗塞發作的疼痛模樣，他立刻車頭轉向台灣衛福部彰化醫院急診部，勉強走進醫院就昏倒，急診醫療團隊發現陳男心跳停止，直接送進導管室打通心血管，及時挽回一命。

台灣彰化醫院心臟內科主任何東錦表示，陳男右冠狀動脈100%阻塞，若在家沒心跳昏迷，救活機率就低很多，萬一又沒人發現，恐回天乏術；尤其氣溫低時，心血管高風險族群保暖和注意血壓 等變化尤其重要。

陳男沒心臟病 史，但抽菸30多年，平日愛好運動，農閒之餘喜歡打桌球。他說，發病當天作息如常，晚上打球也沒異樣，打完球開車回家，途中胸口好像被大石頭壓住，悶到幾乎喘不過氣，瞬間腦海浮現他二哥20年前突然心肌梗塞倒下情景。

他當下告訴自己，要跟時間賽跑，於是趕緊將車頭轉向距離最近的衛福部彰化醫院，勉強開到、停好車、走進急診室檢查就不省人事，回想如果當時強撐著回家，可能倒在浴室。

何東錦表示，陳男抽菸30多年，心臟裝7根支架，胸悶與心肌梗塞的關聯性在臨床上很常到，民眾如果突然發生胸悶、胸痛、呼吸困難、盜汗、全身無力、噁心、嘔吐等狀況，很可能是心肌梗塞，一定要盡快就醫，因陳男有心肌梗塞家族史，吸菸和家族史更容易加乘心肌梗塞的風險。

何東錦表示，陳男心臟右冠狀動脈100%阻塞，是胸悶並導致心跳停止的主因，醫療團隊馬上施行血栓抽吸術打通並裝上2根支架，陳男的心胸左迴旋支及左前降支各約阻塞70%至80%，後續1個月內再裝上5根支架以穩定病情。