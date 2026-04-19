BLACKPINK Jisoo親哥爆性侵直播主 還家暴老婆逼吃痰、辱罵

Jisoo哥哥經營的嬰幼兒保健食品品牌，還進軍泰國市場。(截圖自YouTube)

BLACKPINK成員Jisoo的哥哥金俊亨被爆出疑性侵直播主，近日被捲入性侵直播主疑雲，豈料事情還沒完，疑似是他的妻子17日更跳出來控訴遭到家暴、性侵等，還公開傷勢的照片，這連帶也讓Jisoo捲入這場風暴，不過18日這名疑似是Jisoo大嫂的女子，在Instagram限動發文緩頰，認為Jisoo應該不知情。目前Jisoo尚未作出回應。

據韓媒報導，一名自稱是Jisoo的嫂嫂、金俊亨妻子在論壇theqoo自曝遇到家暴多時的悲慘遭遇。該名女網友實名指控被金俊亨長期毆打、嚴重的辱罵與侮辱、精神暴力，而且在婚後兩周就開始被打，施暴辱罵還被強迫發生性關係，更有一次在赤裸狀態下拍攝影片並強迫吃痰，她在暴力對待下，因此罹患陰道炎、膀胱炎。

不僅如此，她還被對方要求每天說30次「我愛你」，如果3秒內沒回答他的話就會被打，像是被用手機打頭打到折斷，她全身赤裸下跪、雙手合十求饒，如果她提出想離婚或是要報警，就被威脅會像打狗一樣被打。

該名網友還指控，一開始被打正是夏天，金俊亨擔心淤青太明顯，就改打她的頭，抓著她頭髮不斷往地板上摔、舉起身體往牆上摔。有次她偷錄音被發現，立刻痛打，對方罵「你這x子」、「像狗一樣的女人」、「×貨」等等。

她還表示家中被金俊亨裝監視器，她如果外出每10到30分鐘要報告行程和穿著，金俊亨還威脅她如果敢把事情鬧大，會編造罪名、請名律師把她送進監獄，害她都不敢報警。

由於指證歷歷，加上照片佐證，且金俊亨過往還有偷拍性愛影片等紀錄，讓網友議論紛紛，要金俊亨出來負責。

另外，據多家韓媒報導，一名30多歲金姓男子近日遭指控對女直播主不當肢體接觸，案件持續延燒，而所有的矛頭都指向Jisoo的哥哥金俊亨。事件起因於金男透過平台機制，砸下約韓幣300萬（約2037美元）購買與女直播主的「約會券」。雙方見面後一同用餐、飲酒，但女方指控，飯後遭對方帶回住處，並出現強行肢體接觸，甚至疑似企圖性侵。不過面對一連串指控，金男態度強硬，全數否認。

而Jisoo哥哥的背景也遭起底，目前是南韓一家嬰幼兒保健食品公司「Biomom」的CEO，這個品牌還曾榮獲2021年消費者滿意品牌大獎第一，之前Jisoo獨立出來開個人品牌公司「BLISSOO」，就是在「Biomom」旗下，因此被外界視為是找哥哥做為依靠。

Jisoo哥哥過去在特種部隊服役過，2019年結婚，婚禮上的嘉賓除了有BLACKPINK成員，還有SUPER JUNIOR的希澈，婚後育有一雙胞胎女兒，不過他外表看起來斯文有禮，如今卻被爆出涉及性侵直播主，還偷拍性愛影片，更被妻子加碼控訴長期家暴及婚內性侵行為，再度引發外界關注。