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福原愛為「橫濱男」生了 低調升格3寶媽 產後首露面「判若兩人」

記者陳穎／即時報導
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福原愛(左)產後首度露面，和排球好手古賀紗理那現身。（取材自IG）
福原愛(左)產後首度露面，和排球好手古賀紗理那現身。（取材自IG）

37歲的日本桌球名將福原愛正式升格三寶媽。她去年底無預警挺著孕肚受訪，宣布已與「橫濱男」登記結婚並懷孕，之後鮮少公開露面。直到18日因排球員古賀紗理那在社群分享兩人合照，才意外曝光她已順利產下第三胎，產後首度現身，並以短髮新造型亮相，氣色紅潤、笑容滿面。

日媒「FLASH」以「生下第三個孩子的福原愛以全新造型亮相」為題報導，指出她剪去長髮、形象煥然一新，在歷經4年前「醜聞」風波後，正努力重新出發、重塑外界觀感。報導中所指的爭議，即為她與前夫江宏傑過去的離婚與跨國官司事件。

福原愛去年底懷孕曝光時，日本媒體曾推估預產期落在今年2月底至3月。她當時坦言，前兩胎皆在台灣生產並坐月子，對於此次在日本迎接新生命感到些許不安。之後數月未再露面，外界對其近況所知有限。

此次隨著古賀紗理那分享合照，才確認她已平安產子，這也是她與現任丈夫的第一個孩子。古賀紗理那在貼文中表示：「今天第一次見到福原愛，感覺真好，她非常漂亮，我們聊得很開心！」

據了解，兩人當天是出席於東京國際展示場舉辦的「2027體育團隊與運動員綜合展覽會」，以嘉賓身分同框亮相。日媒指出，福原愛在順利生產後，已準備展開新生活，整體狀態看來更加輕鬆自在、形象也趨於正面。

江宏傑 福原愛 日本

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