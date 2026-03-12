我的頻道

看香奈兒大秀後圍毛毯 高允貞無辜脫下萌翻

娛樂新聞組／綜合報導
高允貞日前出席巴黎時裝周香奈兒大秀，在華麗的秀服外圍了一條厚重大毛毯惹議。（取材自Instagram）
南韓新生代女神高允貞憑藉著精緻神顏與自然演技，人氣居高不下。近日她受邀前往法國出席「巴黎時裝周」，現身香奈兒（CHANEL）2026-2027秋冬女裝大秀。高允貞以一襲優雅裝扮驚豔全場，但在光鮮亮麗的背後，卻被拍到極具「反差萌」的私下互動，引發粉絲熱烈討論。

噓！星聞報導，在網路上瘋傳的影片中，高允貞結束行程準備退場時，竟在華麗的秀服外圍了一條厚重的大毛毯，並在工作人員的護送下緩步下樓梯。有趣的是，當工作人員提醒她拍照前先脫下毛毯時，高允貞露出無辜表情，嘴型彷彿在碎念著：「可是很冷耶…」雖然最後還是乖乖配合，但這段「高公主怕冷」的真實瞬間，讓網友紛紛留言直呼，「太可愛了」、「女神私下也這麼呆萌」、「果然是真實的人間香奈兒」。

除了在巴黎展現人間香奈兒的反差萌，高允貞新劇也將於4月播出。JTBC電視台日前宣布，由高允貞與具教煥領銜主演的新劇「所有人都在與自己的無價值對抗」（暫譯，모자무싸）將於4月18日首播。該劇陣容極其豪華，由「我的大叔」、「我的出走日記」的金牌編劇朴海英操刀，並聯手「山茶花開時」導演車榮勳執導。

高允貞在劇中飾演電影公司PD，以毒舌犀利的劇本評論獲得「斧頭」的稱號；具教煥則飾演在優秀同儕中遲遲未能出道的預備導演。故事描述一個因嫉妒他人成功而內心失衡的人，如何找回自我和平靜的過程。女神的趣味日常加上名編劇的加持，已讓這部新作成為2026年春季最具話題性的強檔韓劇。

南韓

延伸閱讀

熱門新聞

超人氣

更多 >
