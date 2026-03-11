南韓大咖男星爆性侵 身份曝光他急刪社群

南京柱遭爆料性醜聞。(摘自朝鮮日報，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

南韓 娛樂圈再爆性侵案！韓媒日前爆有大咖男星靠著自己的權勢性侵女性得逞，就在外界猜測男星身份時，韓媒Dispatch爆料該名男星就是「音樂劇教父」南京柱（남경주）。

Dispatch報導指出，南京柱被指控去年在首爾對一名女性性侵，受害者成功逃離現場後立刻報警。警方在調查過程中蒐集相關資料與證詞，認為嫌疑成立，已於上月將案件移至首爾中央地檢署偵辦。

面對指控，南京柱全面否認犯行，他向Dispatch坦言「確實有案件正在調查中」，但對具體指控內容未多回應。消息曝光後，他也被發現已關閉個人Instagram帳號。

南京柱1982年以舞台作品「Boy Check」展開演藝生涯，1994年透過音樂劇「Porgy and Bess」正式踏入音樂劇界。此後他活躍於多部知名音樂劇，包括「Guys and Dolls」、「Les Misérables」，被視為韓國音樂劇界代表性人物之一，演藝資歷超過40年。

事實上，南京柱過去也曾因私生活爭議引發討論。他在2002年與2003年因酒駕遭吊銷駕照，2004年又因無照駕駛被不拘留立案調查。目前他除了舞台劇演出，還在弘益大學表演藝術學部擔任副教授。