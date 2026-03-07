網美人生坎坷 繼父施暴又被生父逼拍AV 母逼扛房貸又情勒

日本一名女網紅，從小遭到繼父虐待。（示意圖，圖／AI生成）

日本33歲網紅役滿羅萬（役満ろ萬），近日在社群平台「X」分享自己成長過程中的困難經歷。她透露，童年與青春期曾經歷家庭不和與生活困境，成年後也曾面臨沉重的家庭責任與心理壓力。如今，她透過文字創作，期望療癒自己，也給有類似經歷的讀者帶來力量與共鳴。

根據役滿羅萬的自述與訪談報導，她的成長過程中，繼父經常對她家暴甚至有不當的身體接觸，讓她有嚴重的自我否定，青春期階段逐漸走向叛逆，並開始與不良分子接觸。到國中時期，她改和生父同住，但幸福生活很短暫，17歲時父親因遭遇金融海嘯 導致事業失敗，她無法再繼續求學，迫使她藉由從事非法性交易來賺取生活費。

但更令外界吃驚之的是，生父後來大轉性，竟逼迫她每日給予約130美元、每月約4000美元的「家用」，甚至一等到她18歲就把她推入成人影片產業。等到20歲之後，母親重病她也無怨尤接下照顧重責，還一肩扛下高達約30萬美元的房貸，但母親沒有感激還對她言語攻擊與情緒勒索，最後她連夜逃離，並更改姓名、隱藏戶籍地址，徹底親手斬斷親情。

曾經面對家庭矛盾與原生家庭的挑戰，這些經歷讓她在青春期時一度感到迷惘和無助。但她也透過努力學習與自我成長，逐步找到生活方向。如今，役滿羅萬將這段經歷轉化為創作養分，並希望透過文字分享，支持那些正在面臨困難的讀者，提醒大家即使遭遇挑戰，也能找到自我療癒與重生的力量。