木村拓哉退出「九龍城寨」 吳彥祖救火

吳彥祖將救火演出「九龍城寨」續集。(取材自微博)

日本男星木村拓哉 原本預計參與港片「九龍城寨」續集演出，並在片中與郭富城對決。但受近期中日關係緊張影響，最終決定暫停合作並重新物色人選，據傳將由吳彥祖急救火上陣。

根據港媒報導，其實木村拓哉早在2025年10月便已同意接拍續集，並拿到劇本開始進行祕密訓練，準備在片中與郭富城飾演的角色「陳占」展開一場重量級對決。而「九龍城寨」續集分為「九龍城寨之龍頭」以及「九龍城寨之終章」2部，就外流的資訊顯示，原本木村拓哉應是將於「九龍城寨之龍頭」中現身。

不過隨著近期國際氛圍轉趨敏感，中日關係持續緊張，劇組經多方評估後決定終止合作。消息指出，雙方是在友好情況下達成共識，據了解，木村拓哉對此結果亦感到相當無奈。

事實上，木村拓哉與香港電影的淵源可追溯至22年前，他曾受邀參演王家衛 執導的「2046」，當時曾傳出因拍攝採「無劇本」模式及檔期延誤等因素產生摩擦，最終他的戲分也被大量刪減。原本外界期待他藉由「九龍城寨」系列再次參與港片，如今計畫告吹。

在木村拓哉退出後，劇組迅速重整演員名單，改邀近年積極在好萊塢 發展的吳彥祖加盟。吳彥祖上一次參與香港電影已是2020年的「除暴」，此次回歸港產動作片，據悉也已開始低調進行動作訓練，以應付片中大量高強度場面。

郭富城(右)和古天樂在「九龍城寨之圍城」中的生死決鬥。(圖／華映娛樂提供)