觀影說劇╱導盲犬故事「再見了 可魯」22周年重返大銀幕

「再見了，可魯」溫暖呈現導盲犬與視障者飼主的深厚情感連結，左為男主角小林薫。（圖／采昌提供）

改編真人實事、感動無數觀眾的日本經典電影「再見了，可魯」，在上映22周年之際，將以「數位經典重映」形式重返台灣大銀幕。這部以「導盲犬」為主題的感人之作，無疑是當年現象級電影。

「再見了，可魯」最初源自日本作家石黑謙吾與攝影師秋元良平共同創作的小說作品。石黑以質樸細膩的文字，搭配秋元良平長達12年所拍攝的珍貴圖像，忠實記錄拉布拉多導盲犬「可魯」平凡卻瑰麗的一生。作品不僅描繪導盲犬的成長與訓練過程，也呈現牠與視障者飼主之間的深厚情感連結，同時反映日本導盲犬培育制度與視障者福利等社會議題。

不同於多數節奏快速、情感強烈的電影，「再見了，可魯」採取極為平實的敘事方式。導演崔洋一透過細膩而溫柔的鏡頭語言，捕捉生活中看似平凡的片刻，讓觀眾彷彿不只觀賞一部電影，更是靜靜見證一段生命的成長與流動。尤其本片並未刻意強化戲劇衝突，而是透過時間堆疊，讓情感自然累積。

除了動人的情感刻畫，全片也細緻呈現導盲犬在現實生活中的重要角色，從幼犬培育、專業訓練，到實際協助視障者行走、辨識環境與避開危險等日常工作，都透過真實而具體的畫面呈現在觀眾面前。

同時，本片也溫柔描繪視障者在生活中所面臨的挑戰，以及跟導盲犬從最初的陌生與抗拒，到逐漸建立信任與依賴的心理轉變。透過這段人狗之間的深刻羈絆，觀眾不僅能看見一段動人的陪伴關係，也更能理解視障者的生活世界，具備溫暖情感與深刻社會意義。

電影「再見了，可魯：數位經典重映」劇情描述在東京一個溫暖的家庭裡，五隻拉布拉多幼犬悄然誕生。其中一隻格外與眾不同，不僅腹部有著獨特的十字黑色胎記，性格既溫順又聰明。女主人滿懷期盼，希望牠能成為守護視障者的導盲犬；經過不懈努力，終於將牠送往導盲犬訓練中心，開啟專業培訓之路。那是可魯」第一次離開熟悉的家，也是生命中首度面對真正的考驗。在寄養家庭的悉心照顧下，可魯慢慢學會與人建立信任與默契，並準備面對嚴格的訓練與未知的挑戰。牠將透過與生俱來的忠誠，陪伴視障者渡邊（小林薰飾演）走過平凡日常中的每一個角落，並溫柔地改變身邊每個人的世界。