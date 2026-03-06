葉舒華童年照出土 自嘲瀏海像被狗啃 「黑歷史」全被挖

我的頻道

記者梅衍儂／即時報導
桃園觀光大使葉舒華力推心中桃園最欠吃四大美食。(桃園市政府觀光旅遊局提供)
最美桃園觀光大使、韓國女團i-dle成員葉舒華拍攝的「桃園回憶篇」影片昨（6）日上線，她大方公開多張童年舊照，還自爆幼稚園時期的「黑歷史」，笑翻粉絲。

葉舒華分享自己的幼稚園畢業照，看到照片中的瀏海，她忍不住幽默自嘲：「請看向照片中的瀏海，其實很像被狗啃的，是我自己獨門創作的『葉式狗啃瀏海』。」第二張同樣是幼稚園時期的照片，她笑說自己小時候其實很不愛笑，「只要大人點名我笑一個，就會露出非常尷尬的笑容。」她還貼心用韓文向韓國粉絲說：「예쁘게 봐주세요（請多多包涵）。」

除了童年萌照，她也公開就讀桃園市立富岡國民中學時期的青澀照片。照片中她素顏入鏡、氣質清新，被不少網友直呼「從小就是仙氣系」。不過她笑說：「那天太陽很大，所以心情沒有很美麗。」

身為桃園女兒的葉舒華，也在影片中分享擔任觀光大使的心情。她表示自己非常幸運、也很榮幸能代表家鄉，希望能盡責做好桃園觀光代言人的角色，邀請全球旅客一起「跟著舒華樂桃桃，開心玩桃園」。

葉舒華也親自推薦桃園4大必吃美食，包括復興區鮮嫩多汁的水蜜桃、大溪香氣十足的豆干、龍潭清香甘甜的茶葉，以及平鎮滑嫩彈牙的米干，展現桃園多元豐富的在地飲食文化。

舒華準備了小時候非常經典的三張照片。(桃園市政府觀光旅遊局提供)
