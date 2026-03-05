狂按BTS柾國百次門鈴、溜進豪宅…巴西私生飯韓收押

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
BTS防彈少年團成員柾國，長期遭到一名30多歲巴西籍女性跟蹤到首爾住處騷擾。(取材自Instagram)
BTS防彈少年團成員柾國住家遭私生飯非法入侵！根據韓媒「heraldcorp」、「朝鮮日報」綜合報導，首爾西部地檢於上月底正式起訴一名30多歲的巴西籍女性A某，罪名包括違反「跟蹤騷擾處罰法」及侵入住宅罪。這名「狂粉」不遠千里從巴西飛往南韓，卻將熱情用錯地方，演變成令藝人心驚膽戰的騷擾事件。

據檢方調查，A某自去年12月起至今年初，前後共23次前往柾國位於首爾龍山區的住處騷擾。她不僅在門外瘋狂按門鈴高達數百次，甚至還會在大門口埋伏、留下信件。最令人毛骨悚然的是，去年12月中旬，她竟趁著外送員開啟側門進入送餐的空隙，偷偷溜進建物內部，當場被警方以現行犯逮捕。

誇張的是，A某在獲釋後依然故我。儘管警方已對她發布「緊急應變措施」，限制其不得靠近柾國住處100公尺內，她仍於今年1月再度上門「堵人」，並在護欄掛上照片。檢方於2月27日正式對其提起公訴，目前該女子已被裁定收押。

面對檢方訊問，這名巴西籍女子竟淡定表示，雖然承認大部分事實，但辯稱這一切行為都是「出於對柾國的愛」，強調自己並沒有傷害藝人的意圖。然而，檢方認為其行為已嚴重侵犯隱私並造成對方精神恐懼，因此決定從嚴處理。

事實上，柾國過去就曾多次在直播中呼籲私生飯克制，更直言：「不要再來我家，我會把證據交給警察處理。」如今隨著檢方強硬執法，粉絲也紛紛留言聲援，希望經紀公司能加強保護藝人安全，別讓追星變成了犯罪行為。

