李英愛29歲逆天神顏曝光 側臉美炸 親曝人生重要轉捩點

李英愛飾演調查南北韓邊界謀殺案的調查官，絕美神顏出土。（圖／CATCHPLAY提供）

甫宣布將擔任本屆坎城影展評審團主席、成為影史首位韓籍主席的朴贊郁導演，其26年前的成名作「JSA共同警戒區」（Joint Security Area），將以4K修復、一刀未剪版，在台重映。本片於2000年在南韓 上映時勇奪年度本土電影票房冠軍，不僅奠定朴贊郁的國際地位，更被視為改變南韓電影格局與美學的重要里程碑。

朴贊郁導演曾表示：「『JSA共同警戒區』以大膽而細膩的筆觸描繪南北韓士兵間的情誼，讓北韓角色以具有人性與情感的姿態出現在大銀幕，本身就是一種突破」，去年出席南韓25週年重映活動時，他更坦言：「這部電影至今仍能讓年輕一代觀眾產生共鳴，其實是一件令人感傷的事」，並期盼有朝一日，能在更加和平的世界裡，將這部作品當作單純的「歷史故事」來回顧。

「JSA共同警戒區」導演朴贊郁在去年南韓重映宣傳期間，領軍李炳憲、宋康昊、李英愛、金太祐再次重聚出席活動，宋康昊笑談，自己當年是第一次真正感受到票房成功的重要性，甚至為了體會觀眾反應，看了超過40次電影。

他也回憶，日前在電視上看到本片時，驚覺距離上映已逾25年，卻仍感到新鮮與悸動，並打趣說：「那時的我很年輕，在片中也很帥氣，終於不用羨慕李秉憲了！」他也感性分享：「導演從當年到現在始終創作不輟，作品共通的特質就是快樂，而這份創作的快樂無可取代」。

女主角李英愛則形容「JSA共同警戒區」是自己人生的重要轉捩點，25年後能與導演及演員再度聚首，既感激又感動，也笑說「希望能舉辦40周年重映，大家能再次相聚！」