從命案揭開層層謊言 Netflix韓劇「莎拉的真偽人生」4大爆點

記者陳穎／專題即時報導
申惠善在「莎拉的真偽人生」造型華麗又吸睛。(圖／Netflix提供)
申惠善在「莎拉的真偽人生」造型華麗又吸睛。(圖／Netflix提供)

Netflix韓劇「莎拉的真偽人生」由申惠善、李浚赫領銜主演，以一樁命案揭開層層謊言與身分迷局。故事融合高奢時尚元素與犯罪懸疑格局，在華麗與黑暗之間展開一場真假難辨的心理攻防戰，本報也歸納4大追劇亮點，深入剖析她的虛實人生。

劇情從首爾一處下水道展開，一具臉部被名牌包覆蓋的無名女屍震驚社會，所有證據都指向時尚名牌「蓓朵奧」亞洲區分社長金莎拉。詭異的是，警方在國家戶籍系統中竟完全找不到她的存在紀錄。隨著重案組刑警深入追查，逐步牽扯出多重身分偽造、精品迷思與階級欲望的扭曲社會現象。

亮點1：申惠善「變臉級」詐欺演技

申惠善在劇中飾演為擺脫貧窮、不惜以謊言重塑人生的金莎拉。她在「睦佳熙」、「金恩才」、「金美靜」等不同身分來回切換，從底層女孩到上流社會代表，堆疊出角色面對欲望的沉淪與恐懼。

李浚赫在「莎拉的真偽人生」為了追查真相拚命全力以赴。(圖／Netflix提供)
李浚赫在「莎拉的真偽人生」為了追查真相拚命全力以赴。(圖／Netflix提供)

亮點2：絕美奢華造型與名牌包加持

她徹底顛覆過往清新形象，挑戰從影以來最濃烈妝容與華麗造型，彩色隱形眼鏡、濃密假睫毛、多款假髮輪番登場，再搭配象徵權勢與地位的高奢名牌包，成功塑造出分社長的氣場。

亮點3：李浚赫化身「最帥刑警」

李浚赫則飾演首爾重案組刑警，以冷靜理性與敏銳直覺步步逼近真相。他在戲裡總是西裝筆挺，並以銳利目光揭穿謊言，當刑警遇上說謊女王，兩人之間既是對手，也是彼此命運的鏡像，在鬥智過程中擦出強烈火花，形成高張力的貓鼠對決遊戲。

亮點4：複雜糾葛的感情線

金載原飾演男公關姜志煥，也是劇情增添情感與危機的變數。他深陷對女主角的瘋狂愛戀，被安插進百貨公司內部成為棋子，在愛與利間逐漸失控。多重身分的揭露與婚外情糾葛交織，使整部劇情節層層翻轉，直到最後一刻仍難以預測。

