BLACKPINK創紀錄 YT訂閱破億喜收「紅鑽石」獎牌

BLACKPINK的YouTube訂閱破億成全球第一，收到官方「紅鑽石創作者獎」認證。(取材自微博)

南韓 人氣女團BLACKPINK 再寫歷史，官方YouTube 頻道訂閱數正式突破1億大關，成為全球藝人中首個達成此紀錄的創作者，締造全新里程碑。

YouTube宣布，BLACKPINK在官方藝人頻道類別中率先突破1億訂閱。頻道自2016年6月開設以來，累積上傳648支影片。為紀念這項歷史性成就，平台特別頒發象徵最高榮耀的「紅鑽石創作者獎」(Red Diamond Creator Awards)，盛讚這是值得紀念的「驚人成就」。

此外，頻道累計觀看次數已高達411億次，擁有50支播放量破億的影片，其中「Kill This Love」、「DDU-DU DDU-DU」等經典MV更突破10億次觀看。

成員們也合體錄製感謝影片。Jisoo開心表示：「為了紀念突破1億訂閱，我們收到了紅鑽石獎牌。」Jennie則感性致謝：「謝謝所有關注我們音樂、喜愛我們音樂的人，尤其這個紀錄是和BLINK一起創造的，讓我們格外開心。」Lisa也感動道：「非常感謝每時每刻都在一起、看著我們的音樂、聽著、一起成長的BLINK們，如果沒有大家，就無法走到今天。」

喜事不只一樁，BLACKPINK將於27日推出第三張迷你專輯「DEADLINE」，收錄主打歌「GO」，以及先行曲「JUMP」，還有「Me and my」、「Champion」、「Fxxxboy」等共5首歌曲，讓全球粉絲期待值飆升。