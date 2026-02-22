BLACKPINK全球第一 YouTube訂閱衝破1億刷新紀錄 四姝合體謝恩

我的頻道

記者陳穎／即時報導
BLACKPINK的YouTube訂閱破億成全球第一，收到官方「紅鑽石創作者獎」認證。（取材自YT）
BLACKPINK的YouTube訂閱破億成全球第一，收到官方「紅鑽石創作者獎」認證。（取材自YT）

南韓人氣女團BLACKPINK再寫歷史！官方YouTube頻道訂閱數正式突破1億大關，成為全球藝人中首個達成此紀錄的創作者，締造全新里程碑。

YouTube於21日宣布，BLACKPINK在官方藝人頻道類別中率先突破1億訂閱。頻道自2016年6月開設以來，累積上傳648支影片。為紀念這項歷史性成就，平台特別頒發象徵最高榮耀的「紅鑽石創作者獎」（Red Diamond Creator Awards），盛讚這是值得紀念的「驚人成就」。

成員們也合體錄製感謝影片。Jisoo開心表示：「為了紀念突破1億訂閱，我們收到了紅鑽石獎牌。」Jennie則感性致謝：「謝謝所有關注我們音樂、喜愛我們音樂的人，尤其這個紀錄是和BLINK一起創造的，讓我們格外開心。」

喜事不只一樁，BLACKPINK將於27日推出第三張迷你專輯「DEADLINE」，收錄主打歌〈GO〉，以及先行曲〈JUMP〉，還有〈Me and my〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等共5首歌曲，讓全球粉絲期待值飆升。

BLACKPINK YouTube 南韓

