拿殉職消防員當通靈對象 韓綜「天機試煉場」被罵爆

記者李姿瑩／綜合報導
實境綜藝節目《天機試煉場》近日引發莫大倫理爭議。（圖／翻攝自Disney+）
Disney+製作的占卜生存綜藝「天機試煉場」（Battle of Fates）開播後在網路上掀起高度討論，但製作單位將已故消防員的照片當成通靈占卜任務題目，讓家屬相當錯愕。節目團隊發出道歉聲明，承認製作上確有疏失。

該名已故消防員金哲洪是在2001年「首爾弘濟洞火災」裡殉職，為了屋主一句「我兒子還在裡面」進屋救火後遭到活埋，然而縱火的兒子早就逃之夭夭，釀成南韓消防史上最大傷亡慘案。家屬以為「天機試煉場」要為已故消防員製作紀錄片，才提供照片和生辰八字。

一位自稱金哲洪姪子的網友聲稱，節目組當初向家屬取得照片使用權時，表示是為了製作「英雄或烈士紀錄片」，家屬才同意提供資料。但是節目播出後，卻是讓命理師「通靈」死者如何過世，令家屬感到憤怒與被欺騙。

製作團隊解釋說：「因為節目的宗旨是介紹各種生與死，所以想以此為契機，反思有意義且崇高的故事」、「拍攝前曾向遺屬解釋，我們是邀請占卜家較量的生存形式的節目，呈現透過四柱照亮死者命運的內容，並得到了家人的書面同意」。

南韓社會大眾及消防人員也覺得不妥，認為即使是以探討命理為節目形式，牽涉重大歷史悲劇的內容也不應被娛樂化和輕率對待；不僅對家屬造成二次傷害，也不尊重殉職消防員。

對於外界抨擊他們消費死者，製作單位接受所有批評指教，承諾「（向遺屬）繼續進行解釋，消除誤解，努力獲得觀眾和當事人的理解和共鳴」。南韓消防公務員工會也發表立場，表示「天機試煉場」此舉可能損害死者的名譽和尊嚴，對此表示遺憾。

「天機試煉場」是 Disney+於今年2月11日推出的全球首部占卜競技生存實境節目。該節目集結了49位來自南韓各地的頂尖命運術士，包含巫師（薩滿）、四柱八字專家、塔羅占卜師、面相師等流派，透過一系列挑戰展現預測命運與洞悉天機的能力，角逐最終勝者。

主持人陣容有全炫茂、Super Junior 神童、姜智榮、朴娜勑及朴河宣。製作團隊是由 Netflix熱門綜藝「黑白大廚：料理階級大戰」的編劇毛銀卨參與創作。

殉職的消防員（左）被節目的巫師們占卜死因。（圖／翻攝自Disney+）
