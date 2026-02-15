才爆侵占被判緩刑 昔韓劇女王黃正音「送玩具」又挨轟

黃正音近日在社群免費分享舊玩具，卻因照片中玩具雜亂堆放在垃圾場旁、沾滿泥土，遭網砲轟「沒誠意、省垃圾處理費」。(取材自Instagram)

憑藉多部經典作品受封「韓劇 女王」的南韓 女星黃正音，負面爭議連環炸，她在社群平台發文要「免費分享」孩子的舊玩具，不料照片一出卻挨批，網友發現玩具如廢棄物般散落在泥地上，狠酸她：「連垃圾處理費都要省？」

黃正音近日在IG曬出多張照片，發文寫道：「免費分享玩具，都是孩子用得很乾淨的玩具，有需要的人請自便。」原本是一樁美談，但照片細節卻讓大眾傻眼，環境相當雜亂，照片中的機器人、恐龍模型、玩具車並未裝箱整理，而是零散地堆放在疑似路邊、充滿沙土的塑膠墊上，而且背景赫然可見廢棄的木椅、舊抽屜等大型家具，顯然是社區的垃圾收集區附近。

照片在論壇引發熱議，網友紛紛留言開酸：「這不是分享，這是懶得丟垃圾吧？」、「這叫用得很乾淨？放在泥地上誰敢拿」、「真的是把鄰居當資源回收場，吃相太難看」。

而根據韓媒SPOTTVnews報導，除了「玩具風波」遭炎上，黃正音過往的法律糾紛也再次被翻出。黃正音曾因挪用旗下公司高達43.4億韓元（約301萬美元）的公款進行虛擬貨幣 投資，去年被法院依「業務侵占罪」判處兩年有期徒刑、緩刑四年。

就在玩具爭議隔天，前東家更爆出已向法院聲請對黃正音名下價值46億韓元（約319萬美元）的梨泰院豪宅進行「假扣押」，雙方財務糾紛鬧上法院。